Қозоғистон Грузияда дзюдо бўйича Европа кубогини бешта медаль билан якунлади
ASTANA. Kazinform - Қозоғистон Грузиянинг Гори шаҳрида бўлиб ўтган дзюдо бўйича Европа кубогида бешта медални қўлга киритди.
Терма жамоа битта кумуш ва тўртта бронза медалини қўлга киритди.
78 кг дан юқори вазн тоифасида Толқин Турсинақинова кумуш медални қўлга киритди.
Бронза медалларини Қанат Сейилхан (66 кг гача), Симбат Тағай (48 кг гача), Аяулим Қалмирза (57 кг гача) ва Карина Такева (78 кг дан юқори) қўлга киритди.
ҚР МОҚ маълумотларига кўра, Қозоғистон умумий жамоавий ҳисобда саккизинчи ўринни эгаллади.