Қозоғистон Global Firepower ҳарбий қудрат рейтингида 58-ўринда
ASTANА. Каzinform — Қозоғистон йиллик Global Firepower ҳарбий қудрат рейтингида ўз ўрнини сақлаб қолди.
Мамлакат дунё бўйича 145 та мамлакат орасида 58-ўринни эгаллади. Марказий Осиё мамлакатлари орасида мамлакат аҳоли жон бошига ҳарбий харажатлар бўйича биринчи ўринда туради.
Global Firepower маълумотларига кўра, Қозоғистоннинг ҳарбий қудрат индекси (PwrIndx) 1.0433 га баҳоланди. Бу кўрсаткич нолга қанчалик яқин бўлса, давлатнинг ҳарбий салоҳияти шунчалик юқори деб ҳисобланади.
Жаҳон рейтингида етакчи ўринни 0.0741 индекс билан Қўшма Штатлар эгаллаб турибди. Россия иккинчи ўринда (0.0791), Хитой эса учинчи ўринда (0.0919).
Биринчи ўнталикда Ҳиндистон (0.1346), Жанубий Корея (0.1642), Франция (0.1798), Япония (0.1876), Туркия (0.1975), Италия (0.2211) ва Бразилия (0.2374) бор.
Рейтингда охирги ўринларни Либерия (3.9275), Суринам (4.0538), Марказий Африка Республикаси (4.2381), Белиз (4.3602) ва Бутан (5.7991) эгаллаган.
Бундан ташқари, Қозоғистоннинг мудофаа бюджети 5,836 миллиард АҚШ долларини ташкил этди.
Мамлакатда аҳоли жон бошига ҳарбий харажатлар йилига бир кишига тахминан 284 АҚШ долларини ташкил этади. Бу Марказий Осиёдаги энг юқори кўрсаткичдир.
Таққослаш учун, Туркманистонда бу кўрсаткич тахминан 209 долларни, Ўзбекистонда - 162 долларни, Қирғизистонда - 88 долларни ва Тожикистонда - 42 доллардан сал кўпроқни ташкил этади.
Шуни таъкидлаш керакки, Global Firepower рейтингини ишлаб чиқишда 60 дан ортиқ кўрсаткичлар ҳисобга олинади. Буларга қўшинлар сони, молиявий имкониятлар, логистика, географик жойлашув, ҳарбий техника ва иқтисодий барқарорлик киради.