Қозоғистон глобал энергетикада муҳим роль ўйнашда давом этмоқда — Shell концерни вакили
ASTANA. Kazinform — Қозоғистон глобал энергетикада муҳим роль ўйнашда давом этмоқда ва глобал бозордаги асосий ўйинчилардан бири бўлиб қолмоқда. Бу ҳақда пойтахтда бўлиб ўтган «ҚАЗМҰНАЙГАЗСЕРВИС-2026» конференциясида Қозоғистондаги Shell концерни раиси Сюзанн Куган маълум қилди.
Унинг сўзларига кўра, Қозоғистон глобал энергетика тизимидаги ўз аҳамиятини сақлаб қолмоқда ва энергия таъминоти барқарорлигини таъминламоқда.
“Қозоғистон жаҳон энергетикасининг муҳим элементи экани аниқ. Бу фақат ресурслар масаласи эмас, яъни Қозоғистон соҳада қўйилган вазифаларни самарали амалга ошириб келмоқда. Қозоғистонда нафақат ресурслар, балки кучли кадрлар салоҳияти ва кўплаб ўсиш нуқталари мавжудлигини таъкидламоқчиман. Мен учун иш жараёнида бу ерда ривожланиш имкониятлари анча кенг экани маълум бўлди. Бу умуман соҳанинг ўзига ҳам, алоҳида лойиҳаларга ҳам тегишли”, — деди Сюзанн Куган.
Унинг сўзларига кўра, Қозоғистонда жуда мураккаб технологик вазиятлар кўпинча учрайди.
Бироқ, ҳамкорлик ва халқаро технологияларга таяниб, кўплаб лойиҳалар юқори даражада амалга оширилмоқда. Бу ҳам фаолият соҳаларига, ҳам янги ташаббусларга тегишли.
Компаниянинг устувор йўналишлари маҳаллий контентни ривожлантириш ва қозоғистонлик мутахассисларни жалб қилишни ўз ичига олади.
“Бугунги кунда компаниямизнинг Қозоғистондаги ходимларининг 95-96 фоизи маҳаллий мутахассислардир. Шу билан бирга, хорижий ходимлар сони оз. Бу, ўз навбатида, маҳаллий контентни ривожлантириш ва миллий кадрларни қўллаб-қувватлашга бўлган ёндашувимизни яққол намойиш этади”, - дейди Сюзанн Куган.