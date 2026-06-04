Қозоғистон Ғазодаги ижтимоий инфратузилмани тиклашда иштирок этишга тайёрлигини тасдиқлади
ASTANA. Kazinform - Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Тинчлик кенгашининг катта маслаҳатчиси Арье Лайтстоунни қабул қилди, деб хабар беради Kazinform Ақордага таяниб.
Қасим-Жомарт Тоқаев Қозоғистоннинг Тинчлик Кенгашида иштирок этишининг муҳимлигини таъкидлади ва мамлакатимизнинг ташкилот доирасида самарали ҳамкорликни ривожлантиришга содиқлигини таъкидлади.
“Тинчлик Кенгашининг асосчиларидан бири сифатида биз ушбу институт глобал тинчлик ва хавфсизликни мустаҳкамлашга самарали ҳисса қўшишига аминмиз”, - деди Президент.
Учрашув давомида Қозоғистоннинг Ғазо секторидаги вазиятни барқарорлаштиришга қаратилган ташаббуслари муҳокама қилинди. Булар қаторига ижтимоий инфратузилмани тиклаш, таълим, соғлиқни сақлаш ва озиқ-овқат хавфсизлигини қўллаб-қувватлаш бўйича лойиҳаларда иштирок этиш киради.
Арье Лайтстоун Президент ва Қозоғистон халқини Миллий рамзлар куни билан табриклаб, мамлакатимизга тинчлик ва фаровонлик тилади.
Шунингдек, суҳбатдош Қасим-Жомарт Тоқаевга АҚШ Президенти Дональд Трампнинг самимий саломларини етказди. Тинчлик Кенгаши вакили Қозоғистоннинг ушбу ташкилот ишида ва бошқа халқаро ташаббусларда, жумладан, Авраам келишувларига қўшилиш қарорида фаол иштирокини юқори баҳолади.
Суҳбатдошлар транспорт ва логистика соҳасидаги ҳамкорлик истиқболларини, жумладан, TRIPP ташаббуси ва Ўрта йўлак доирасидаги ҳамкорликни муҳокама қилдилар. Улар Қозоғистоннинг минтақалараро алоқаларни мустаҳкамлаш ва халқаро транспорт йўналишларини диверсификация қилишдан манфаатдорлигини таъкидладилар.
Учрашув якунида икки томонлама ва кўп томонлама кенг кўламли масалалар бўйича ҳамкорликни янада чуқурлаштиришга ўзаро садоқат тасдиқланди.