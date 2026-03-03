Қозоғистон фуқароларини Эрондан қўшни давлатлар орқали эвакуация қилиш йўналишлари аниқланди
ASTANА. Кazinform – Яқин Шарқдаги бир қатор мамлакатларда ҳарбий-сиёсий вазиятнинг кескинлашиши шароитида Қозоғистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлиги кучайтирилган режимда ишлашда давом этмоқда.
— Минтақадаги хорижий муассасаларнинг дипломатлари вазиятнинг ривожланишини доимий равишда кузатиб бормоқда, маҳаллий ҳокимият органлари ва мамлакат фуқаролари билан доимий алоқада бўлиб, тезкор жавоб бериш ва консуллик ва ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш учун аеропортларга мунтазам равишда ташриф буюрмоқда.
Дипломатик ваколатхоналар ходимлари фавқулодда вазиятлар учун ишонч телефонлари ва мессенжерлардаги тезкор чатлар орқали фуқаролар билан туну кун алоқада бўлиб, минтақада ва транзит зоналарида жойлашган қозоғистонликларнинг рўйхатини доимий равишда янгилаб бормоқдалар, — дейилади ТИВ баёнотида.
Ҳозирда Қозоғистон Республикаси фуқаролари орасида қурбонлар ҳақида маълумот йўқ.
Сўнгги маълумотларга кўра, можаро зоналарида энг кўп қозоғистонлик фуқаролар машҳур сайёҳлик жойларида, зиёратгоҳларда, шунингдек, транзит марказларида тўпланган. Улардан тахминан 3500 киши БААда, тахминан 3000 киши Саудия Арабистонида ва тахминан 1500 киши Қатарда.
Минтақадаги бошқа мамлакатларга келсак, дипломатик ваколатхоналар маълумотларига кўра, Эронда 82 нафар Қозоғистон фуқароси, Баҳрайнда 168 нафар, Қувайт ва Иорданияда 134 нафар ва Исроилда 100 нафарга яқини рўйхатдан ўтган.
Ҳарбий ҳаракатлар бошланганидан бери минтақанинг аксарият мамлакатларида ҳаво майдони ёпилди.
Авиаташувчилар парвозларни тўхтатишга мажбур бўлганлиги сабабли, чет элдаги Қозоғистон муассасалари сайёҳлик компаниялари билан биргаликда фуқароларни вақтинча меҳмонхоналарга жойлаштирмоқда.
Хусусан, фуқароларимиз вазият барқарорлашгунча БААдаги меҳмонхоналарда жой ва овқатланиш билан таъминланмоқда.
— Аввал хабар қилинганидек, қозоғистонликларни можаро зоналаридан эвакуация қилиш йўналишлари ва чоралари ишлаб чиқилмоқда. Хавфсизлик нуқтаи назаридан маҳаллий ҳокимият ўз хоҳишига кўра кетмасликни маслаҳат беради. Эвакуация рейслари амалга оширилган тақдирда, биринчи навбатда, аҳолининг энг заиф қатламларига, хусусан, қариялар, аёллар ва болаларга ёрдам чоралари кўрилади, — дейилади хабарда.
Аввалроқ, Теҳрондан 50 нафар Қозоғистон фуқароси, жумладан, «Заркух» компанияси вакиллари, Иқтисодий ҳамкорлик ташкилоти ходимлари ва дипломатик ваколатхоналар ходимлари эвакуация қилинган эди.
Бажарилган ишлар натижасида Қозоғистоннинг хорижий муассасалари хорижий давлатларнинг ваколатли органлари билан фуқароларимизни Эрондан қўшни давлатлар орқали эвакуация қилишда ёрдам бериш бўйича келишувларга эришдилар.
Қозоғистон фуқароларининг Арманистон ҳудуди орқали тўсиқсиз ўтиш масаласи Арманистон томони билан келишиб олинди. Арманистон Ташқи ишлар вазирлиги раҳбарияти билан мунтазам алоқалар ўрнатилмоқда.
Шунга ўхшаш ишлар Озарбайжон томони билан ҳам амалга оширилди, улар эвакуация масалаларида ёрдам кўрсатишга тайёрлигини билдирдилар. Мамлакатнинг қуруқликдаги чегара ўтиш жойларида транзит режими чекланганлиги сабабли, чегарадан ўтиш учун махсус рухсатномалар талаб қилинади.
Икки фуқаронинг аризаси асосида Қозоғистон Республикасининг Озарбайжондаги элчихонаси шошилинч равишда Эрондан "Жулфа" назорат-ўтказиш пункти (Нахчивон) орқали киришга рухсат олди.
Туркманистон томони, шунингдек, Қозоғистон фуқароларини эвакуация қилиш учун давлат чегарасидан ўтишда ёрдам кўрсатишга тайёрлигини тасдиқлади.
Ушбу йўналишдаги ишлар давом этмоқда, Қозоғистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлиги ва хориждаги муассасаларнинг расмий ахборот ресурсларида қўшимча тушунтиришлар эълон қилинди.
— Тезкор маълумотларни таъминлаш учун Ташқи ишлар вазирлиги Каспи инфратузилмасини ўз ичига олган замонавий рақамли воситалардан фойдаланган. Компания билан ҳамкорликда хабар алмашиш тизими яратилди, бу минтақадаги фуқароларнинг мобил қурилмаларига расмий маълумотлар ва тушунтиришларни ўз вақтида етказиб беришни таъминлайди.
Минтақадаги вазият тўлиқ барқарорлашгунга қадар, биз фуқароларни хотиржам бўлишга, маҳаллий ҳокимият органларининг талаблари ва тавсияларига амал қилишга, юқори хавфли ҳудудлардан қочишга ва вақтинчалик чекловларни тушунишга чақирамиз.
Қўшимча маълумотлар мавжуд бўлганда тақдим этилади. Шу муносабат билан, сизлардан Қозоғистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлиги ва хорижий муассасаларнинг расмий хабарларини диққат билан кузатиб боришингизни сўраймиз, — дейилади ТИВ баёнотида.
Эслатиб ўтамиз, 28 февраль куни Исроил Эронга ҳужум қилди.