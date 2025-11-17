Қозоғистон Эстония компанияларини қўллаб-қувватлашга тайёр
ASTANА. Кazinform – Астанада Қозоғистон-Эстония бизнес-форуми бўлиб ўтади. Бу ҳақда Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Ақордада давлат ташрифи билан мамлакатга келган Эстония Президенти Алар Карис билан кенгайтирилган музокаралар чоғида айтиб ўтди.
— Иқтисодий ҳамкорлик бизнинг ҳамкорлигимизнинг асосий йўналишларидан биридир. Савдо айланмамиз бироз пасайганига қарамай, биз савдо-иқтисодий кўрсаткичларимизни икки баравар оширишни ва иқтисодий муносабатларимизни мустаҳкамлашни интиқлик билан кутмоқдамиз. Бугунги кунда Қозоғистонда 80 дан ортиқ Эстония компаниялари, айниқса логистика, почта хизматлари ва скутер ижараси соҳаларида муваффақиятли фаолият юритмоқда. Сизнинг делегациянгиз таркибида бизнес вакилларининг мавжудлиги мамлакатимиз билан ҳамкорликка чуқур қизиқишни намойиш этади. Биз эса ўз навбатида Сизнинг компанияларингизни қўллаб-қувватлашга тайёрмиз, — деди Касим-Жомарт Тоқаев.
Давлат раҳбари Қозоғистон-Эстония бизнес-форуми ҳамкорлик имкониятларини кенгайтиришига ва янги шерикликларга йўл очишига умид билдирди.
— Эртага ва ундан кейин биз бизнес-форум доирасида ҳамкорлик имкониятларини муҳокама қилишни режалаштирмоқдамиз. Қозоғистон эстониялик инвесторларга рақамли инновациялар, транспорт, логистика, энергетика, ноёб минераллар, илғор ишлаб чиқариш, қишлоқ хўжалиги ва бошқа соҳаларга инвестиция киритиш учун очиқ, олдиндан айтиб бўладиган ва қулай шароитлар яратишга тайёр, — деди Президент.
Эслатиб ўтамиз, Ақордада Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев мамлакатга давлат ташрифи билан келган Эстония Президенти Алар Карисни кутиб олди.