Қозоғистон ESIда 55-ўринга кўтарилди: экспертлар нима дейди
ASTANА. Kazinform - Harvard Growth Lab Иқтисодий мураккаблик индекси (ESI) нинг янгиланган натижаларини эълон қилди. 2024 йилда Қозоғистон 0,38 индекс билан 145 мамлакат орасида 55-ўринни эгаллади, деб хабар беради Кazinform.
2023 йилда Қозоғистон Иқтисодий мураккаблик индекси (ESI) -0,44 индекс билан 89-ўринни эгаллади. Бироқ, кейинчалик нашр этилган янгиланган версияда ўша йилги маълумотлар қайта кўриб чиқилди ва республика 0,45 ижобий қиймат билан 52-ўринга кўтарилди. Ушбу ўзгаришдан сўнг, Қозоғистон 2023 йилдан бери мураккаб иқтисодиётга эга мамлакатлар гуруҳига киритилди.
2024 йил натижаларига кўра, мамлакат 55-ўринни эгаллади. Яъни, ўтган йилги 52-ўринга нисбатан уч поғона пасайганига қарамай, умумий динамика иқтисодий таркибий тараққиётни кўрсатади.
Хусусан, 2020 ва 2024 йиллар оралиғида Қозоғистон 32 поғонага кўтарилиб, 87-ўриндан 55-ўринга кўтарилди. Бу минтақа мамлакатлари орасида энг муҳим ўсишлардан биридир.
Таққослаш учун, бу даврда Ўзбекистон 86-ўриндан 70-ўринга, Қирғизистон 78-ўриндан 72-ўринга, Туркманистон 127-ўриндан 126-ўринга кўтарилди. Россия эса, аксинча, 38-ўриндан 67-ўринга тушиб кетди.
Шуни таъкидлаш керакки, Қозоғистоннинг 2025 йилгача бўлган стратегик ривожланиш режасида ESIда 55-ўринга чиқиш мақсади қўйилган эди. 2024 йил натижалари бу мақсадга муддатидан олдин эришилганлигини кўрсатади.
Кazinform нашрига берган интервьюсида халқаро бизнес стратеги Алекс Матссон рейтингдаги ўсиш иқтисодиётни диверсификация қилиш ва институционал ислоҳотлар натижаси эканлигини таъкидлади.
— 89-ўриндан 55-ўринга кўтарилиш рақобатбардош ва технологик жиҳатдан мураккаб иқтисодий моделнинг пайдо бўлишидан далолат беради, — деди эксперт.
Унинг сўзларига кўра, ушбу кўрсаткич саноатни модернизация қилиш, экспорт салоҳиятини кенгайтириш ва инсон капиталини ривожлантиришга қаратилган тизимли давлат сиёсатининг натижасидир.
Эксперт шунингдек, Қозоғистоннинг Европа ва Осиё ўртасидаги стратегик жойлашуви, институционал барқарорлиги ва халқаро ҳамкорликка очиқлиги инвестиция жозибадорлигини оширишга ёрдам беришини таъкидлади.
Шундай қилиб, индекс позициясининг яхшиланиши нафақат статистик маълумотларни қайта кўриб чиқиш, балки иқтисодиётни диверсификация қилишга ва хомашё моделидан аста-секин узоқлашишга қаратилган таркибий ўзгаришлар билан ҳам боғлиқ.
