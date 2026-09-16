Қозоғистон дунёнинг 15 мамлакати билан ҳарбий-техник ҳамкорлик тўғрисида келишувлар тузган
ASTANA. Kazinform — Қозоғистон дунёнинг 15 мамлакати билан ҳарбий-техник ҳамкорлик тўғрисида келишувлар тузган. Бу ҳақда Қурултой мажлисида Мудофаа вазири ўринбосари Шайх-Хасан Жазиқбаев маълум қилди.
Бугун Қурултой мажлисида депутат Серик Егизбаев вазир ўринбосаридан: «Қозоғистон ташқи сиёсатда кўп векторлилик тамойилига амал қилган ҳолда, турли давлатлар билан ҳарбий ҳамкорликни ривожлантирмоқда. Шу нуқтаи назардан, ҳозир кўриб чиқилаётган Сербия билан ҳарбий-техник соҳадаги ҳамкорликнинг бошқа ҳамкор давлатлар билан ўзаро ҳамкорлик қилишнинг амалдаги механизмларидан фарқи нимада?», — деб сўраган эди.
Саволга жавоб берган вазир ўринбосари бугунги кунда мамлакатимизда 15 дан ортиқ хорижий давлат билан шундай ҳарбий ҳамкорлик тўғрисида келишувлар мавжудлигини айтди.
“Бугун таклиф этилаётган қонун лойиҳасида Сербия билан ҳарбий-техник ҳамкорликнинг аввал тузилган келишувлардан ҳеч қандай фарқи йўқ. Амалга ошириш тартиби ва ўзаро ҳамкорлик ҳам худди шундай бўлади ҳамда ички қонунчилигимизга ва мамлакатимиз манфаатларига ҳеч қандай зарар етказмайди”, — деди Шайх-Хасан Жазиқбаев.