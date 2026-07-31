Қозоғистон дунёдаги энг йирик олтин харидорлари бешлигига кирди
ASTANA. Kazinform — Жаҳон олтин кенгашининг чораклик шарҳига кўра, Қозоғистон 2026 йилнинг иккинчи чорагида марказий банкларнинг энг йирик олтин харидорлари қаторига кирди, деб хабар беради Kazinform.
Бу даврда Қозоғистон Миллий банки мамлакатнинг олтин захираларини 15 тоннага оширди.
Польша олтин сотиб олиш бўйича марказий банклар орасида биринчи ўринни эгаллади ва 2026 йилнинг иккинчи чорагида захираларини 51 тоннага оширди.
Хитой — 33 тонна, Ўзбекистон — 16 тонна ва Қозоғистон 15 тонна олтин сотиб олди. Иордания ва Чехия марказий банклари яна олти тонна сотиб олди.
Умуман олганда, бутун дунё бўйлаб марказий банклар иккинчи чоракда тахминан 289 тонна олтин сотиб олдилар. Бу 2025 йилнинг шу даврига нисбатан 62% га кўп, ўшанда харидлар тахминан 178 тоннани ташкил этган эди.
Жаҳон олтин кенгаши талабнинг ошишини геосиёсий ноаниқлик, чорак давомида олтин нархларининг пасайиши ва мамлакатларнинг халқаро захираларини диверсификация қилиш истаги билан боғлайди.
Марказий банкларнинг қимматбаҳо металга қизиқиши давом этиши мумкин. Ташкилотнинг сўровномасига кўра, марказий банкирларнинг 89 фоизи келгуси йил давомида глобал олтин захираларининг ошишини кутмоқда, 45 фоизи эса ўз активларини кўпайтиришни режалаштирмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда 1 грамм олтин нархи қанча эканлиги ҳақида хабар берган эдик.