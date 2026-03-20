Қозоғистон дунёнинг энг бахтли мамлакатлари рейтингида 10 поғонага кўтарилди
ASTANA. Kazinform – 2025 йилги World Happiness Report рейтингида Қозоғистон 147 мамлакат орасида 33-ўринни эгаллади ва ўтган йилга нисбатан 10 поғона юқорига кўтарилди, деб хабар беради Kazinform.
Ҳисоботга кўра, Қозоғистонда ҳаётдан қониқиш даражаси 6,633 баллни ташкил этди, бу 0,962 га ошган.
Алоҳида кўрсаткичлар бўйича Қозоғистон қуйидагиларни намойиш этди: мамлакат ижтимоий қўллаб-қувватлаш бўйича 4-ўринни, сахийлик бўйича 29-ўринни ва хайрия маблағлари улуши бўйича 29-ўринни эгаллади.
Қозоғистон Марказий Осиё ва МДҲ мамлакатлари орасида етакчи бўлиб, умумий рейтингда минтақадаги барча бошқа мамлакатларни ортда қолдирди.
Рейтингда Қозоғистондан кейин Руминия (34-ўрин), Франция (35-ўрин), Сингапур (36-ўрин), Сальвадор (37-ўрин), Италия (38-ўрин), Панама (39-ўрин), Қувайт (40-ўрин) ва Испания (41-ўрин) бормоқда.
Финляндия (7764) кетма-кет тўққизинчи йил биринчи ўринни эгаллаб турибди. Исландия (7540) ва Дания (7539) ҳам биринчи учликни эгаллаб турибди. Улардан кейин Коста-Рика, Швеция, Норвегия, Нидерландия, Исроил, Люксембург ва Швейцария бормоқда.
Умуман олганда, рейтингда даромад даражаси, умр кўриш давомийлиги, ижтимоий қўллаб-қувватлаш, танлаш эркинлиги, саховат ва коррупцияга бўлган қарашлар каби омиллар ҳисобга олинади.