OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    13:40, 20 Март 2026 | GMT +5

    Қозоғистон дунёнинг энг бахтли мамлакатлари рейтингида 10 поғонага кўтарилди

    ASTANA. Kazinform – 2025 йилги World Happiness Report рейтингида Қозоғистон 147 мамлакат орасида 33-ўринни эгаллади ва ўтган йилга нисбатан 10 поғона юқорига кўтарилди, деб хабар беради Kazinform.

    Фото: Минтуризма и спорта РК

    Ҳисоботга кўра, Қозоғистонда ҳаётдан қониқиш даражаси 6,633 баллни ташкил этди, бу 0,962 га ошган.

    Алоҳида кўрсаткичлар бўйича Қозоғистон қуйидагиларни намойиш этди: мамлакат ижтимоий қўллаб-қувватлаш бўйича 4-ўринни, сахийлик бўйича 29-ўринни ва хайрия маблағлари улуши бўйича 29-ўринни эгаллади.

    Қозоғистон Марказий Осиё ва МДҲ мамлакатлари орасида етакчи бўлиб, умумий рейтингда минтақадаги барча бошқа мамлакатларни ортда қолдирди.

    Рейтингда Қозоғистондан кейин Руминия (34-ўрин), Франция (35-ўрин), Сингапур (36-ўрин), Сальвадор (37-ўрин), Италия (38-ўрин), Панама (39-ўрин), Қувайт (40-ўрин) ва Испания (41-ўрин) бормоқда.

    Казахстан поднялся на 10 позиций в мировом рейтинге счастья
    Фото: Kazinform

    Финляндия (7764) кетма-кет тўққизинчи йил биринчи ўринни эгаллаб турибди. Исландия (7540) ва Дания (7539) ҳам биринчи учликни эгаллаб турибди. Улардан кейин Коста-Рика, Швеция, Норвегия, Нидерландия, Исроил, Люксембург ва Швейцария бормоқда.

    Умуман олганда, рейтингда даромад даражаси, умр кўриш давомийлиги, ижтимоий қўллаб-қувватлаш, танлаш эркинлиги, саховат ва коррупцияга бўлган қарашлар каби омиллар ҳисобга олинади.

    Теглар:
    Жамият Рейтинг
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!