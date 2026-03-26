Қозоғистон делегацияси Тожикистонда бўлиб ўтган ШҲТ ёшлар форумида иштирок этди
ASTANA. Kazinform – Тожикистонда ШҲТга аъзо давлатларнинг ёшлар форумида рақамлаштириш ва янги технологиялар, иқлим масалалари, ёшлар тадбиркорлиги мавзуларига бағишланган сессиялар ўтказилди. Бу ҳақда ҚР Маданият ва ахборот вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Учрашув иштирокчилари ёшлар сиёсати соҳасидаги асосий вазифаларни ҳам муҳокама қилди.
Шу кунларда қозоғистонлик ёш фаоллар Тожикистоннинг бир нечта ҳудудларида бўлиб ўтган Navruz World Youth Festival II Жаҳон ёшлар фестивалида ҳам иштирок этишди.
Тадбир маданий алоқаларни мустаҳкамлаш, Наврўзни янгиланиш ва дўстлик рамзи сифатида тарғиб қилиш, шунингдек, таълим, инклюзивлик, бандлик ва экология бўйича БМТнинг Барқарор ривожланиш мақсадларига эришишга қаратилган эди.
Бундан ташқари, дастур доирасида Наврўз байрамига бағишланган маданий ва байрам тадбирлари ташкил этилди.