Қозоғистон Чехияда трамплиндан сакраш бўйича икки олтин ва бир кумуш медални қўлга киритди
ASTANA. Kazinform - Қозоғистон терма жамоаси Чехияда трамплиндан чанғи сакраши бўйича FIS кубоги босқичида икки олтин ва бир кумуш медални жумладан, учта медални қўлга киритди, деб хабар беради Kazinform Қозоғистон Республикаси Миллий Олимпия қўмитасига таяниб.
Мусобақанинг биринчи кунида Данил Васильев ғолиб бўлди. Қозоғистонлик спортчи икки уриниш натижасига кўра 258,4 балл тўплаб, австриялик Якоб Штайнбергер (236,6) ва поляк Ян Галицани (236,3) ортда қолдирди.
Иккинчи куни Қозоғистон вакиллари юқоридаги икки ўринни эгаллади. 267,4 балл тўплаган Илья Мизерных ғолиб бўлди. Иккинчи ўринни 259,8 балл натижа билан Данил Васильев эгаллади. Совриндорлар учлигини австриялик Якоб Штайнбергер (244,5) якунлади.