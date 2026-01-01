Қозоғистон чегарасида санитария назорати: 2025 йилда 6 миллиондан ортиқ одам текширилди
ASTANА.Кazinform - Қозоғистондаги давлат чегарасида санитария ва карантин назорати инсон саломатлиги учун хавфли бўлган юқумли ва юқумли бўлмаган касалликларнинг кириб келишининг олдини олиш мақсадида куну тун амалга оширилмоқда.
Назорат ишлари Санитария-эпидемиология назорати қўмитаси бўлимлари томонидан халқаро аэропортлар, темир йўл ўтиш жойлари, денгиз портлари ва Қорғас назорат-ўтказиш пункти каби 26 та назорат-ўтказиш пунктларида, шунингдек, Қозоғистон Молия вазирлигининг Давлат даромадлари қўмитаси томонидан 14 та автомобиль назорат-ўтказиш пунктларида таъминланмоқда.
2025 йилда 6,6 миллиондан ортиқ одам ва 48,7 минг транспорт воситаси санитария ва карантин назорати билан қамраб олинди. 84 йўловчининг тана ҳарорати кўтарилгани аниқланди, ўта хавфли инфекцияларга шубҳа қайд этилмади. 26 киши тиббий сабабларга кўра касалхонага ётқизилди.
2025 йил бошидан бери Қозоғистон ҳудудида чет элдан импорт қилинган ўта хавфли инфекциялар билан касалланиш ҳолатлари қайд этилмаган.
Тайёргарлик даражасини ошириш мақсадида Алмати аэропортида идоралараро машқлар, шунингдек, транспорт муассасаларида 38 та ўқув-машғулот тадбирлари ўтказилди. Сайёҳлик компаниялари ва аҳоли билан профилактика ва ахборот ишлари давом этмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон ва Хитой трансчегаравий сув иншоотларини автоматлаштиришга келишиб олдилар.