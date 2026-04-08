    10:39, 08 Апрель 2026 | GMT +5

    Қозоғистон бюджети 6,4 триллион тенгедан ошиб кетди

    ASTANA. Kazinform — Қозоғистон давлат бюджети даромадлари режалаштирилган кўрсаткичдан ошиб кетди. Тахминан 17% га ўсиш кузатилди. Бу ҳақда Ҳукумат маълум қилди.
    Коллаж: Kazinform; Freepik

    “2026 йилнинг биринчи чораги натижаларига кўра, давлат бюджети даромадлари 104,4% га бажарилди. Режадаги 6,2 триллион ўрнига 6,4 триллион тенге тушди; режа 268,7 миллиард тенгега ошириб бажарилди. 2025 йилга нисбатан ўсиш 930,6 миллиард тенгени (+16,9%) ташкил этди. Республика ва маҳаллий бюджетлар режалаштирилган кўрсаткичлардан ошиб кетди”, — дейилади хабарда.

    Ўсиш Қозоғистон экспорт товарлари нархининг ошиши, товарлар ва хизматлар сотиш ҳажми, шунингдек, солиқ ва божхона маъмуриятчилиги натижалари билан таъминланди.

