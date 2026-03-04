Қозоғистон Бокуда бўлиб ўтган вазирлар йиғилишида иштирок этди
ASTANА. Кazinform – Бокуда Озарбайжон Республикаси Президенти Илҳом Алиев ва Европа Иттифоқининг Энергетика ва уй-жой масалалари бўйича комиссари Дан Йоргенсен иштирокида Жанубий газ йўлаги бўйича маслаҳат кенгашининг 12-вазирлар йиғилиши ва "яшил" энергия бўйича 4-вазирлар йиғилиши бўлиб ўтди. Бу ҳақда ҚР Энергетика вазирлиги хабар берди.
Учрашувда 27 дан ортиқ мамлакат энергетика идоралари ва 49 та халқаро компания вакиллари иштирок этди.
Қозоғистонни халқаро анжуманда ҚР Энергетика вазирининг ўринбосари Санжар Жаркешов тақдим этди. У ўз маърузасида Қозоғистон ва Озарбайжон ўртасидаги энергетика соҳасидаги ҳамкорликнинг стратегик хусусиятини таъкидлади. Томонлар Жанубий газ йўлагининг салоҳияти, етказиб берувчиларнинг талаби, Боку-Тбилиси-Жайҳон нефть қувурининг юки ва бошқа истиқболларни муҳокама қилишди.
– Қозоғистон Озарбайжон билан энергетика соҳасидаги стратегик шерикликни юқори баҳолайди ва биз бу соҳада ҳамкорликнинг янги жиҳатларини ривожлантириш учун катта салоҳиятга эгамиз. Қозоғистон, Озарбайжон ва Ўзбекистон ўртасида “яшил” энергия ишлаб чиқариш ва етказиб бериш бўйича кенг кўламли лойиҳа бўйича келишувларимизни алоҳида таъкидламоқчиман. Давлат раҳбарлари томонидан имзоланган шартнома “яшил” инвестицияларни жалб қилиш орқали чиқиндиларни камайтириш бўйича экологик мақсадларимизга эришишга ҳисса қўшади, — деди Санжар Жаркешов.
Лойиҳа аллақачон институционализация қилинган: қўшма корхона ташкил этилган ва уни ратификация қилиш тартиблари бошланган.
