Қозоғистон бизнеси Марокаш бозорига йўл очмоқда: ишбилармонлар кенгашининг биринчи йиғилиши бўлиб ўтди
ASTANА. Кazinform - Икки томонлама муносабатлар тарихида биринчи марта Марокаш корхоналари умумий конфедерацияси (CGEM) штаб-квартирасида Қозоғистон-Марокаш ишбилармонлар кенгашининг йиғилиши бўлиб ўтди, деб хабар беради ҚР Ташқи ишлар вазирлиги матбуот хизмати.
Тадбирда Қозоғистон Республикаси Ташқи ишлар вазири ўринбосари Алибек Қуантиров, CGEM президенти Меҳди Тази, Қозоғистоннинг Марокашдаги элчиси Саулекул Сайлауқизи, Ишбилармонлар кенгаши ҳамраислари — CGEM иқтисодиёт қўмитаси раиси Дрис Беномар ва Қозоғистон Ташқи савдо палатаси раиси Мурат Қаримсақов, шунингдек, икки мамлакат давлат органлари ва тараққиёт институтлари вакиллари ҳамда Қозоғистон ва Марокаш иқтисодиётининг турли соҳаларини ифодаловчи компаниялардан иборат катта бизнес делегацияси иштирок этди.
Тадбир доирасида А. Қуантиров М. Тази билан яккама-якка учрашув ўтказди, унда томонлар бизнес ҳамжамиятлари ўртасидаги тўғридан-тўғри алоқаларни мустаҳкамлаш ва қўшма лойиҳаларни илгари суришда бизнес уюшмаларининг ролини муҳокама қилишди.
Учрашувни очар экан, А. Қуантиров тадбирнинг рамзий аҳамиятини таъкидлаб, биринчи алоқалар Қозоғистоннинг Марокашдаги элчихонаси очилганидан беш йил ўтгач ўрнатилганини, ўтган йили Қозоғистон Ташқи ишлар вазирининг Марокашга биринчи ташрифи, ундан кейин Мажилис раисининг ташрифи бўлиб ўтганини ва бугун ушбу ташрифда катта бизнес делегацияси иштирок этаётганини эслатди. У Ишбилармонлар кенгаши Қозоғистон ва Марокаш компаниялари ўртасида тўғридан-тўғри мулоқот учун самарали платформага айланишига, инвестицияларни жалб қилиш, саноат кооперациясини ривожлантириш ва икки мамлакат компаниялари ўртасида савдони кенгайтиришга ҳисса қўшишига ишонч билдирди.
Иштирокчилар қишлоқ хўжалиги, саноат, логистика, финтех ва инвестициялар соҳаларидаги ҳамкорликнинг истиқболли йўналишларини муҳокама қилишди ва ушбу соҳаларда профил ишчи гуруҳлари доирасида ишларни давом эттиришга келишиб олдилар.
Бир қатор Қозоғистон ва Марокаш компаниялари ўз фаолияти, икки мамлакатнинг инвестиция ва экспорт салоҳияти ҳақида тақдимотлар ўтказдилар, ўзаро манфаатли ҳамкорлик имкониятларини муҳокама қилдилар ва келгусидаги музокараларни давом эттириш учун алоқалар ўрнатдилар.
Учрашув жойида Қозоғистон маҳсулотлари кўргазмаси ташкил этилди ва Марокаш компаниялари маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг маҳсулотлари билан танишдилар ва савдо алоқаларини кенгайтириш имкониятларини баҳоладилар.
М. Тази ўз нутқида Марокашни Африка, Европа ва Араб дунёси чорраҳасида жойлашган стратегик мамлакат сифатида таърифлаб, у Африка ва Европа бозорларига кириш эшигига айланиши мумкинлигини ва Қозоғистон Марказий Осиё бозорларига йўл очишини таъкидлади.
У қўшма ишларнинг энг истиқболли соҳалари ўғит ишлаб чиқариш, қишлоқ хўжалиги, логистика, инфратузилма, энергетика, рақамли технологиялар ва сунъий интеллект эканлигини таъкидлади ва Бизнес кенгашининг ташкил этилиши Марказий Осиё бозорлари билан ҳамкорликни кенгайтириш бўйича CGEM стратегиясига тўлиқ мос келишини таъкидлади.
Учрашув якунида томонлар Ишбилармонлар кенгашидан икки мамлакат бизнес ҳамжамиятлари ўртасида тўғридан-тўғри алоқаларни ривожлантириш учун доимий платформа сифатида фойдаланиш ниятларини тасдиқладилар.
Эслатиб ўтамиз, Марокаш 2030 йилга келиб 26 миллион сайёҳни қабул қилишни режалаштирмоқда.