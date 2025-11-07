Қозоғистон Авраам келишувларига қўшилади
WASHINGTON. Кazinform – Бу — Исроил, араб ва мусулмон дунёси ўртасидаги ҳамкорлик платформаси сифатида Қўшма Штатлар кўмагида «Авраам келишувлари»ни қайта тиклашга қаратилган қадам, деб хабар беради Кazinform мухбири Ақорда матбуот хизматига таяниб.
Американинг Аxios нашри хабар беришича, Қозоғистон ва Исроил 30 йилдан ортиқ вақт давомида дипломатик муносабатларни ривожлантириб келмоқда. Бироқ, Вашингтоннинг сўзларига кўра, янги келишув диний бағрикенглик ва минтақалараро мулоқот рамзига айланади.
🇰🇿🇺🇸New: Kazakhstan President Kassym-Jomart Tokayev is expected to announce during a meeting with President Trump on Thursday that his country will join the Abraham Accords, U.S. officials tell me. My story on @axioshttps://t.co/fkVtqI7B1Z— Barak Ravid (@BarakRavid) November 6, 2025
Оқ уйнинг таъкидлашича, Қозоғистоннинг келишувга қўшилиши Ғазо секторидаги урушдан кейин Исроилни халқаро қўллаб-қувватлашни тиклаш йўлидаги биринчи қадам бўлади.
АҚШ расмийсининг сўзларига кўра, келишувга янги мусулмон давлатларининг қўшилиши Исроилнинг қонунийлигини мустаҳкамлайди ва минтақада тинчлик ва ҳамкорликка янги қадам бўлади.
Исроилнинг БАА, Баҳрайн ва Марокаш билан муносабатларини яхшилаш тўғрисидаги келишув Трампнинг биринчи президентлиги давридаги муҳим дипломатик ютуқ бўлди.
Энди Вашингтон минтақавий ҳамкорлик ва динлараро тушунишни ривожлантиришга урғу бериб, ушбу форматни кенгайтириш ниятида.