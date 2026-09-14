Қозоғистон Арманистондаги эркин кураш турнирида саккизта медални қўлга киритди
ASTANА. Кazinform — Арманистоннинг Ереван шаҳрида катталар ўртасидаги халқаро эркин кураш турнири якунланди.
Қозоғистонликлар мусобақада саккизта медални қўлга киритишди.
Мусобақанинг биринчи кунида Асхаб Хаджиев 86 кг вазн тоифасидаги финалда 2025 йилги жаҳон чемпиони Зоҳид Валенсия (АҚШ) билан тўқнаш келди ва 12:11 натижа билан ғалаба қозонди. Рустем Мирзағалиев шу вазн тоифасида учинчи ўринни эгаллади.
65 кг вазн тоифасида Ўсимжан Дастанбек кумуш, Адил Оспанов бронза медалини қўлга киритди. 74 кг вазн тоифасида Дархан Есенғали кучли учликдан жой олди.
Мусобақанинг иккинчи кунида Мейрамбек Қартбай (61 кг) кумуш медални қўлга киритди. Ернур Нурғази (70 кг гача) ва Диас Сағдатов (79 кг гача) бронза медалини қўлга киритди.
Эслатиб ўтамиз, 2026 йилги Осиё ўйинларида кураш бўйича Қозоғистон шарафини кимлар ҳимоя қилиши ҳақида хабар берган эдик.