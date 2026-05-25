Қозоғистон AI-стартаплари ва тадқиқотларини қўллаб-қувватлаш учун янги дастурларни ишга туширади
ASTANA. Kazinform - Бош вазир Олжас Бектенов Павлодар вилоятидаги "Маълумотларни қайта ишлаш марказлари водийси" лойиҳасининг жорий ҳолати бўйича йиғилиш ўтказди, деб хабар беради Ҳукумат матбуот хизмати.
Лойиҳа Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев томонидан Миллий Қурултойнинг V сессияси ва Сунъий интеллектни ривожлантириш кенгашининг иккинчи сессиясида қўйилган вазифаларни бажариш мақсадида амалга оширилмоқда.
Олиб борилаётган ишлар ҳақида Бош вазир ўринбосари - Сунъий интеллект ва рақамли ривожланиш вазири Жаслан Мадиев, «Қазақтелеком» АЖ бошқаруви раиси Бағдат Мусин ҳисобот бердилар. Павлодар вилояти ҳокими Асайин Байханов зарур муҳандислик инфратузилмасини тайёрлаш ҳақида сўзлаб берди.
Экибастуз шаҳридаги қурилиш майдончасида геодезик ишлар якунланди, у ерда муҳандислик-геологик тадқиқотлар олиб бориляпти ва келажакдаги модулли блоклар учун чуқурлар тайёрланяпти. Қурилиш техникаси ва мутахассислар сафарбар этилди. Қурилиш ишларининг тўлиқ цикли 2026 йил июнь ойида бошланади.
Учрашув давомида энг яхши халқаро амалиётлар ва технологик ҳамкорларнинг талабларини ҳисобга олган ҳолда электр энергияси, маълумотларни сақлаш ва қайта ишлаш, ахборот хавфсизлиги соҳаларида ёндашувлар кўриб чиқилди.
Сунъий интеллект ва рақамли ривожланиш вазирлиги лойиҳа учун жаҳон технология етакчилари, гиперскейлерлар, сунъий интеллект ва булутли ҳисоблаш соҳасидаги етакчи халқаро компаниялар орасидан потентциал иштирокчилар гуруҳини шакллантирди.
Лойиҳа доирасида alem.ai халқаро маркази базасида маҳаллий AI-экотизимни, тадқиқот ташаббусларини, кадрлар тайёрлашни ҳамда сунъий интеллект соҳасидаги стартапларни қўллаб-қувватлаш бўйича қўшма дастурларни ривожлантириш кўзда тутилган.
Йиғилиш якунида Олжас Бектенов масъул давлат органлари ва ривожланиш институтларига барча соҳаларда иш суръатини оширишни топширди. Лойиҳани амалга оширишнинг аниқ натижалари бир ой ичида Бош вазирга тақдим этилиши керак.