Қозоғистон аҳолиси тўрт ой ичида 63 минг кишига кўпайди
ASTANA. Kazinform - Миллий статистика бюросининг маълумотларига кўра, 2026 йил 1 май ҳолатига кўра, Қозоғистон аҳолиси 20 562 993 кишини ташкил этган. Йил бошидан бери аҳоли сони 63 171 кишига ўсди, бу ўсиш суръати 0,31% ни ташкил этади, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Табиий ўсиш — туғилиш ва ўлим ўртасидаги фарқ — аҳолининг ўсишига асосий ҳисса қўшди. Ҳисобот даврида у 57 178 кишини ташкил этди. Миграциянинг соф кўрсаткичи ҳам ижобий бўлиб, 5993 кишига етди.
Йилнинг дастлабки ойларида мамлакатнинг ўртача аҳолиси 20,53 миллион кишини ташкил этди.
Шаҳар ва қишлоқ аҳолиси
Шаҳар аҳолиси 13 153 726 кишини ташкил этади. Йил бошидан бери бу кўрсаткич 68 616 кишига ўсди, бу 0,52% ўсиш суръатини англатади.
Шу билан бирга, қишлоқ жойларда аҳолининг камайиши кузатилди. Аҳоли сони жами 7 409 267 кишини ташкил этди, бу йил бошига нисбатан 5 445 кишига камайишни англатади. Камайиш суръати 0,07% ни ташкил этди.
Аҳоли сони бўйича энг катта ҳудудлар
Мамлакатдаги етакчи ҳудудлар:
- Алмати - 2 362 463 киши
- Туркистон вилояти - 2 146 817 киши
- Астана - 1 668 750 киши
- Алмати вилояти - 1 609 784 киши
- Чимкент - 1 305 620 киши
Энг кам аҳоли Улитау вилоятида қайд этилган - 218 251 киши.
Динамика ва ҳудудий тенденциялар
Аҳолининг энг юқори ўсиш суръати Астанада қайд этилди - 1,80%. Ўсиш Чимкент (0,89%), Алмати вилояти (0,83%) ва Алмати (0,61%) да ҳам кузатилди.
Бир қатор ҳудудларда, жумладан, Шимолий Қозоғистон, Павлодар, Шарқий Қозоғистон, Жетису, Абай ва Жамбил вилоятларида, шунингдек, Туркистон вилоятида аҳолининг камайиши кузатилмоқда.
Табиий ўсиш ва миграция
Қуйидаги ҳудудлар табиий ўсиш бўйича етакчилик қилмоқда:
- Туркистон вилояти - 10 792 киши
- Чимкент - 6 785 киши
- Астана - 6 652 киши
Миграциянинг ижобий сальдоси энг кўп қуйидагиларда кузатилмоқда:
- Астана - 22 922 киши
- Алмати - 8 405 киши
- Алмати вилояти - 7 808 киши
Аҳолининг энг катта чиқиб кетиши Туркистон вилоятида (-13 180 киши) ва Жамбил вилоятида (-5 752 киши) қайд этилди.