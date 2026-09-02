Қозоғистон аҳолиси 20,6 миллиондан ошди: қайси ҳудудлар аҳолиси энг тез ўсмоқда
ASTANA. Kazinform — Қозоғистон аҳолиси 2026 йил июль ойида 14 230 кишига кўпайиб, 1 август ҳолатига кўра 20 604 800 кишига етди, деб хабар беради Кazinform агентлиги Миллий статистика бюросига таяниб.
1 июль ҳолатига кўра, Қозоғистон аҳолиси 20 590 000 кишини ташкил этди. Ой давомида бу кўрсаткич 14 230 кишига кўпайиб, 20 604 000 кишига етди.
Шундай қилиб, йил бошидан бери аҳолининг умумий ўсиши 1 август ҳолатига кўра, 104 997 кишини ташкил этди, 1 июлдаги 90 767 кишига нисбатан. Ўсиш суръати 0,44% дан 0,51% гача ошди.
Шу билан бирга, ўсиш таркиби бироз ўзгарди. Йилнинг биринчи ярмида табиий ўсиш 85 064 кишини ташкил этди ва 1 августга келиб у 99 419 кишига етди. Бу шуни англатадики, фақат июль ойида табиий ўсиш тахминан 14 400 кишини ташкил этди.
Миграция ўсиши эса деярли ўзгаришсиз қолди. 1 июлда ижобий миграция салдоси 5 703 кишини, 1 августда эса 5 578 кишини ташкил этди. Шундай қилиб, июль ойида бу кўрсаткич 125 кишига камайди.
Шаҳар аҳолиси ўсишда давом этмоқда
Энг сезиларли ўзгаришлар шаҳарларда содир бўлди. Шаҳар аҳолиси 1 июлдаги 13 190 600 кишига нисбатан 1 августда 13 211 800 кишига кўпайди.
Ой давомида шаҳарларга 21 174 киши қўшилди. Таққослаш учун, йилнинг биринчи ярмида шаҳар аҳолисининг ўсиши 105 475 кишини ташкил этди.
Миграция бу ерда катта рол ўйнайди. Январдан июлгача шаҳарларда миграция сальдоси ижобий бўлиб, 65 914 кишини ташкил этган бўлса, 1 июлда бу кўрсаткич 53 539 кишини ташкил этди.
Шу билан бирга, шаҳар аҳолисининг табиий ўсиши ҳам ошди — 51 936 дан 60 735 кишигача.
Қишлоқ жойларда бутунлай бошқача манзара кузатилмоқда.
Қишлоқ аҳолиси камайишда давом этмоқда
1 июль ҳолатига кўра, қишлоқларда 7,4 миллион киши яшаган. 1 августга келиб, бу кўрсаткич 7 393 100 кишига камайди.
Шундай қилиб, атиги бир ой ичида қишлоқ аҳолиси тахминан 6 900 кишига камайди.
Шу билан бирга, қишлоқ аҳолисининг табиий ўсиши ижобий бўлиб қолмоқда. Йил бошидан бери у 1 июлдаги 33 128 кишига нисбатан 38 684 кишига етди.
Сонларнинг камайиши миграция оқими туфайли сақланиб қолмоқда. Миграция сальдосининг салбий кўрсаткичи йилнинг биринчи ярмидаги 47 836 кишидан 1 августга келиб, 60 336 кишига ошди.
Қишлоқ жойлардаги табиий ўсиш бошқа аҳоли пунктларига кетаётган одамлар сонини қопламайдиганга ўхшайди.
Астана аҳоли ўсиши бўйича етакчи бўлиб қолмоқда
Мамлакат аҳамиятига эга шаҳарлар орасида Астана мутлақ ўсиш бўйича етакчи бўлиб қолмоқда.
1 июлда пойтахт аҳолиси 1 682 700 кишини ташкил этди. 1 августга келиб, бу рақам 1 690 000 кишига етди — бу бир ойда деярли 7900 кишига кўп.
Йил бошидан бери Астана аҳолиси 51 429 кишига ёки 3,14% га ўсди.
Алматида аҳоли сони бир ойда 2 373 800 кишидан 2 379 800 кишига кўпайди. Бу ўсиш тахминан 5900 кишини ташкил этди.
Чимкентда аҳоли сони бир ой ичида тахминан 2700 кишига кўпайди — 1 310 000 кишидан 1 313 000 кишигача.
Шундай қилиб, мамлакатнинг учта энг йирик шаҳри июль ойида тахминан 16 500 аҳолига қўшилди, бу Қозоғистоннинг ойлик умумий аҳоли ўсишидан ошиб кетди. Бу шуни англатадики, бошқа ҳудудлар ва қишлоқ жойларда аҳолининг камайиши умумий манзарага сезиларли таъсир кўрсатади.
Ҳудудларда вазият қандай?
Иккала ой учун ҳам маълумотлар тақдим этилган ҳудудлар орасида июль ойида энг сезиларли ўсиш Алмати вилоятида кузатилди. Унинг аҳолиси 1 612 000 кишидан 1 614 000 кишига - тахминан 1800 кишига кўпайди.
Ақмола вилоятида аҳоли сони 793 000 кишидан 793 900 кишига - тахминан 900 кишига кўпайди.
Ақтўбе вилоятида бу кўрсаткич 958 000 кишидан 958 000 кишига - тахминан 440 кишига кўпайди.
Атирау вилоятида аҳоли сони деярли ўзгаришсиз қолди: 1 июлда 718 526 киши ва 1 августда 718 501 киши. Ой давомида бу кўрсаткич 25 кишига камайди.
Аксинча, бир қатор ҳудудларда аҳолининг камайиши давом этди.
Жамбил вилоятида аҳоли сони 1 212 000 кишидан 1 211 000 кишига — тахминан 1000 кишига камайди.
Абай вилоятида аҳоли сони 592 000 кишидан 591 000 кишига — тахминан 1000 кишига камайди.
Жетису вилоятида аҳоли сони 684 000 кишидан 684 000 кишига — тахминан 840 кишига камайди.
Шарқий Қозоғистон вилоятида аҳоли сони 716 000 кишидан 716 000 кишига — тахминан 410 кишига камайди.
Ғарбий Қозоғистон вилоятида бу кўрсаткич 694 000 кишидан 694 000 кишига камайди.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистондаги ёшлар сони 6 миллионга яқинлашмоқда.