Қозоғистон агросаноати мутахассислари Хитойда замонавий технологияларни ўрганади
ASTANA. Kazinform — Қозоғистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлиги ходимлари Хитой Халқ Республикасида замонавий агротехнологиялар ва агросаноат мажмуасини бошқариш бўйича таълим олади.
Сентябрь ойида Хитойда ҚР Қишлоқ хўжалиги вазирлиги ва унинг ҳудудий бўлинмалари мутахассислари учун қатор ўқув семинарлари ўтказилади. Таълим ҚР Қишлоқ хўжалиги вазирлиги ҳамда Хитой Халқ Республикаси Савдо вазирлиги ўртасидаги икки томонлама ҳамкорлик доирасида ташкил этилмоқда.
Дастур олтита йўналиш бўйича ўқув курсини қамраб олади. Қозоғистонлик мутахассислар қишлоқ хўжалигини рақамлаштириш, давлат хизматларини модернизация қилиш, аграр сиёсатни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш, қишлоқ ҳудудларини ривожлантириш, шунингдек, агросаноат мажмуасига инновацияларни жорий этиш йўналишларида Хитой тажрибасини ўрганади.
Ўқув дастурининг айрим йўналишлари чўлланишга қарши кураш ва экологик деҳқончилик, паррандачиликни модернизация қилиш, ветеринария назорати ва озиқ-овқат маҳсулотлари хавфсизлигини таъминлаш, чорвачилик инфратузилмасини ривожлантириш, шунингдек, навларни синовдан ўтказиш масалаларига бағишланган.
Қозоғистон делегацияси таркибидан ҚР Қишлоқ хўжалиги вазирлигининг тармоқ департаментларидаги ёш экспертлар, шунингдек, Алмати шаҳри ҳамда Ақтўбе, Қизилўрда ва Туркистон вилоятларидаги Агросаноат мажмуасидаги давлат инспекциялари қўмитасининг ҳудудий инспекциялари мутахассислари ўрин олган.
“Биз учун халқаро ҳамкорликнинг амалий тажрибасига эга бўлиш муҳим. Хитой қишлоқ хўжалигини рақамлаштириш, замонавий технологияларни жорий этиш, ветеринария назорати ва қайта ишлаш соҳаларини ривожлантириш йўналишларида катта тажриба тўплаган. Мутахассисларимизнинг вазифаси — ушбу ечимларни ўрганиш ва соҳа ҳамда ҳудудларимизнинг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда уларнинг қайси бирини Қозоғистонда самарали қўллаш мумкинлигини аниқлаш”, — деди ҚР Қишлоқ хўжалиги вазирлиги аппарати раҳбари Сергей Ли.
Дастур доирасида икки мамлакат мутахассислари ўртасида тажриба алмашишга алоҳида эътибор қаратилади. Иштирокчилар аграр ишлаб чиқаришни ташкил этишнинг замонавий усуллари, давлат томонидан тартибга солиш ва назорат қилиш механизмлари билан танишади, шунингдек, хитойлик ҳамкасблари билан агросаноат мажмуасини ривожлантиришнинг долзарб масалаларини муҳокама қилиш имкониятига эга бўлади.
Ўқув жараёни билан боғлиқ барча харажатлар Хитой Халқ Республикаси Савдо вазирлиги томонидан қопланади.