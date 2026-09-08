Қозоғистон 6,6 млрд юань миқдорида панда-облигациялар чиқарди
ASTANA. Kazinform — Қозоғистон Молия вазирлиги умумий қиймати 6,6 млрд юань бўлган суверен панда-облигацияларнинг иккинчи чиқарилишини муваффақиятли жойлаштирди. Облигациялар уч ва беш йиллик икки траншда чиқарилиб, инвесторларнинг юқори қизиқишига сазовор бўлди. Бу ҳақда вазирлик матбуот хизмати маълум қилди.
Панда-облигациялар икки траншда, жумладан, йиллик 1,82 фоиз ставка бўйича 5 млрд юань миқдоридаги 3 йиллик облигациялар ҳамда йиллик 1,95 фоиз ставка бўйича 1,6 млрд юань миқдоридаги 5 йиллик облигациялар шаклида чиқарилди.
Қозоғистон Хитой бозорида кредит рейтинги жуда юқори бўлган «А» тоифасидаги мамлакатлар билан тенг шартларда молиялаштиришни жалб эта олди.
Инвесторларнинг юқори қизиқиши мамлакатда амалга оширилаётган иқтисодиётни диверсификация қилиш ва барқарор ривожланишни таъминлашга қаратилган кенг кўламли ислоҳотларга берилган ижобий баҳодан далолат беради.
“Қимматли қоғозлар чиқарилиши S&P рейтинг агентлиги Қозоғистоннинг суверен кредит рейтингини «BBB-» даражасидан «BBB» даражасига, прогнозни эса «Барқарор» даражасида сақлаган ҳолда оширганидан сўнг амалга оширилганини таъкидлаш жоиз. Бу иқтисодий ўсишнинг барқарор истиқболлари ҳамда давлат қарзининг ЯИМга нисбатан 20,9 фоиздан паст эканини кўрсатди. Шу билан бирга, ташқи давлат қарзи ЯИМга нисбатан 4,5 фоизни ташкил этишини ҳисобга олсак, бу кўрсаткич дунёдаги энг паст даражалардан бири эканини қайд этиш ўринли”, — дейилади хабарда.
Мазкур чиқарилиш Қозоғистон ва Хитой ўртасидаги давлатлараро муносабатларни янада мустаҳкамлаш доирасида амалга оширилди. Икки мамлакат раҳбарлари томонидан олиб борилаётган изчил сиёсий-иқтисодий йўналиш ҳар томонлама стратегик шерикликни чуқурлаштиришга, жумладан, савдо-инвестиция ва молия соҳаларидаги алоқаларни ривожлантиришга ижобий таъсир кўрсатмоқда. Қозоғистонлик эмитентларнинг Хитой бозорига чиқиши бу йўлнинг яққол далилидир.
Мамлакатнинг халқаро капитал бозорларидаги иштирокини изчил ривожлантириш молиялаштириш манбаларини кенгайтириш, қарз портфелини диверсификация қилиш ва турли инвесторлар гуруҳлари учун барқарор маблағ жалб этиш имкониятини шакллантиришга хизмат қилади. ҚР Молия вазирлиги бундан кейин ҳам бозор конъюнктураси ва давлат қарзини самарали бошқариш вазифаларини ҳисобга олган ҳолда, давлат қарз олиш йўналишида мувозанатли ёндашувни давом эттиради. Уч ва беш йиллик траншларни жойлаштириш Қозоғистоннинг хитой юанидаги суверен даромадларининг ўзгарувчанлигини янада тартибга солишга ёрдам бериб, маҳаллий квазидавлат ва корпоратив эмитентларнинг кейинги чиқарилишлари учун йўл очади.
Шу ўринда юқорида қайд этилган чиқарилишнинг асосий ташкилотчиси China International Capital Corporation Limited (CICC) бўлганини таъкидлаш лозим. Шунингдек, қўшма асосий ташкилотчилар қаторидан China Construction Bank Limited (CCB), Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC), The Export-Import Bank of China ва Bank of China Limited (BOC) ҳам жой олган. Мазкур битимнинг маҳаллий менежери «Teniz Capital Investment Banking» АЖ бўлди.