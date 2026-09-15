Қозоғистон 3х3 баскетбол бўйича U23 Жаҳон кубогида қатнашади
ASTANА. Кazinform — Қозоғистоннинг эркаклар 3х3 баскетбол жамоаси Хитойнинг Ухань шаҳрида бўлиб ўтадиган FIBA U23 Жаҳон кубогида иштирок этади.
Мусобақа 15-19 сентябрь кунлари бўлиб ўтади.
Қозоғистон терма жамоаси "А" гуруҳида Германия, Нидерландия, Сербия ва Тонга терма жамоалари билан тўқнаш келади.
Жангир Дуйсенов, Роман Байболов, Илья Пестов, Афболат Омаров ва Азамат Жанибеков Қозоғистон сафида ўйнайди.
Эслатиб ўтамиз, Қасим-Жомарт Токаев ва FIBA президенти Қозоғистонда баскетболни ривожлантириш масалаларини муҳокама қилди.