Қозоғистон 3,6 миллион тоннадан ортиқ буғдой экспорт қилди
ASTANA. Kazinform - Қозоғистоннинг хомашё ва қишлоқ хўжалиги соҳалари юқори даражада экспортга йўналтирилганлигича қолмоқда, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Кончилик соҳасида дастлабки уч ой ичида хом нефть экспорти 16,8 миллион тоннани ташкил этди, умумий ресурслар 19,7 миллион тоннага етди. Кўмир ресурслари 28,9 миллион тоннага етди, шундан 7,4 миллион тоннаси экспорт қилинди. Темир рудаси ишлаб чиқариш 12,8 миллион тоннани, экспорт эса 2,4 миллион тоннани ташкил этди.
Қишлоқ хўжалиги соҳасида Қозоғистон йирик дон экспортчиси сифатидаги мавқеини сақлаб қолди. Январдан мартгача 3,7 миллион тонна буғдой ва 328 100 тонна арпа экспорт қилинди.
Қайта ишланган маҳсулотлар бозори ҳам сезиларли ҳажмларни намойиш этди. Ун экспорти 555 100 тоннани ташкил этди, умумий ресурслар 944 200 тоннага етди. Ўсимлик ёғи экспорти 299 300 тоннага етди, ишлаб чиқариш эса 291 100 тоннани ташкил этди.
Озиқ-овқат саноатида гўшт ишлаб чиқариш 254 100 тоннани ташкил этди, ресурслар эса 286 600 тоннани ташкил этди. Сут маҳсулотлари ишлаб чиқариш жами 266 400 тоннани ташкил этди, уларнинг умумий захиралари 307 400 тоннани ташкил этди.
Саноат секторида 1,6 миллион тонна бензин, 1,6 миллион тонна дизель ёқилғиси ва 2,8 миллион тонна цемент ишлаб чиқарилган. Машинасозлик секторида 42 100 та енгил автомобиль ишлаб чиқарилган, импорт қилинган автомобиллар умумий 74 300 та транспорт воситасидан 32 200 таси ташкил этган.