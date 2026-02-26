Қозоғистон 2026 йилда қандай халқаро ҳаво йўналишларини ишга туширади
ASTANA. Kazinform — Қозоғистон бу йил халқаро ҳаво қатновинини босқичма-босқич ривожлантиришни давом эттиради. Яқин келажакда Осиё, Яқин Шарқ ва Европа мамлакатларини қамраб олувчи бир қатор янги йўналишларни очиш ва янгилаш режалаштирилган, деб хабар беради ҚР Транспорт вазирлиги матбуот хизмати.
Вазирлик маълумотларига кўра, парвоз майдонининг кенгайиши маҳаллий авиакомпаниялар ва хорижий авиакомпаниялар томонидан таъминланади.
SCAT авиакомпанияси Чимкентдан қуйидаги рейсларни амалга оширади:
- Бишкек (Қирғизистон) - 29 мартдан;
- Новосибирск (Россия) - 19 майдан;
- Санкт-Петербург (Россия) - 1 июндан;
- Тель-Авив (Исроил) - 9 июндан.
Air Astana халқаро тармоғини қуйидаги йўналишлар билан кенгайтиради:
- Алмати - Шанхай (Хитой) - 29 мартдан;
- Астана - Гуанчжоу (Хитой) - 2 июндан;
- Алмати - Ларнака (Кипр) - 2 июндан 5 сентябргача (мавсумий);
- Астана - Ларнака (Кипр) - 4 июндан 6 сентябргача (мавсумий);
- Алмати - Даламан (Туркия) - баҳор-ёз навигация даврида;
- Алмати — Салала (Иордания) - 9 мартдан;
- Астана — Салала (Иордания) — 9 мартдан.
Бундан ташқари, 2026 йилда Алмати — Токио (Япония) йўналишини очиш имконияти кўриб чиқилмоқда.
FlyArystan қуйидаги рейсларни ишга туширади:
- Алмати — Самарқанд (Ўзбекистон) — 17 мартдан;
- Алмати — Сиань (Хитой) — июнь ойида (слотлар келишилиши кутилмоқда);
- Ақтау — Урумчи (Хитой) — июнь ойида.
Шунингдек, Алмати — Ар-Риёд (Саудия Арабистони) йўналишини очиш режалаштирилган.
Хорижий авиакомпаниялар орасида:
LOT Polish Airlines Алмати — Варшава рейсини 31 майдан ишга туширади;
Air Arabia Dammam Алмати — Даммам (Саудия Арабистони) рейсини ишга туширишни режалаштирмоқда;
Royal Jordanian Алмати — Амман (Иордания) рейсини амалга ошириш имкониятини кўриб чиқмоқда.
“Янги йўналишларнинг савдо, иқтисодий, сайёҳлик ва маданий алоқаларни мустаҳкамлаши, шунингдек, Қозоғистоннинг келажакда жаҳон транспорт тизимига интеграциялашувига ҳисса қўшиши кутилади. Йўналиш тармоғини кенгайтириш фуқаро авиациясини ривожлантириш бўйича стратегик мақсадларни амалга ошириш бўйича тизимли ишларнинг бир қисми бўлиб, у транспорт алоқаларини ошириш ва Қозоғистоннинг минтақавий авиация маркази сифатидаги мавқеини мустаҳкамлашга қаратилган”, — дейилади вазирлик хабарида.