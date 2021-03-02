Қозоғистон 2020 йилда иқтисодий эркинлик рейтингида 39-ўринни эгаллади
Heritage Foundation томонидан қайд этилишича, Қозоғистон 2020 йилда рейтингдаги ўрнини яхшилаш нуқтаи назаридан энг муҳим ижобий импулсга эга бўлган 10 та давлатга айланди. Фискал барқарорлик, мулк ҳуқуқини ҳимоя қилиш, давлат идоралари фаолияти самарадорлиги, давлат харажатлари самарадорлиги, бизнес эркинлиги, савдо эркинлиги, суд ҳокимияти самарадорлиги каби кўрсаткичларда ижобий динамика кузатилди. Инвестициялар эркинлиги, молия сектори эркинлиги каби кўрсаткичларда барқарор динамика кузатилди.
Таққослаш учун, 2020 йилги иқтисодий эркинлик кўрсаткичи бўйича мамлакатлар рейтингида Россия Федерацияси 94-ўринни, Ўзбекистон Республикаси 114-ўринни, Беларусь Республикаси 88-ўринни ва Қирғизистон Республикаси 81-ўринни эгаллади. Сингапур, Гонконг, Янги Зеландия, Австралия ва Швейцария энг юқори иқтисодий эркинликка эга бўлган бешта мамлакат қаторига киради.