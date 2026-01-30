OZ
    Қостанай вилоятида сўнгги уч йилда илк бор уч эгизак дунёга келди

    QOSTANAY. Kazinform — Қостанай вилоят касалхонасининг перинатал марказида уч эгизак дунёга келди. Бу вилоятда сўнгги уч йилда илк бор дунёга келган уч эгизакдир.

    Қостанай вилоятида сўнгги уч йилда илк бор уч эгизак дунёга келди
    Фото: Kazinform

    Янги туғилган чақалоқларнинг онаси 31 ёшда, ҳомиладорлик табиий тарзда бўлган. Қостанай туманидаги Шарапиевлар оиласи уч ўғилни тарбиялаб келаётган эди, энди оилада бирданига уч қиз дунёга келди.

    Икки қизнинг вазни — 2600 грамм, учинчиси 2300 грамм бўлди. Барча янги туғилган чақалоқларнинг бўйи — 49 сантиметр. Вилоят касалхонаси шифокорларининг маълумотига кўра, она ва болаларнинг ҳолати қониқарли деб баҳоланди.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Қозоғистоннинг қайси ҳудудларида уч эгизакли оилалар кўпроқ рўйхатга олингани ҳақида хабар берган эдик.

