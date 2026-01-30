10:20, 30 Январь 2026 | GMT +5
Қостанай вилоятида сўнгги уч йилда илк бор уч эгизак дунёга келди
QOSTANAY. Kazinform — Қостанай вилоят касалхонасининг перинатал марказида уч эгизак дунёга келди. Бу вилоятда сўнгги уч йилда илк бор дунёга келган уч эгизакдир.
Янги туғилган чақалоқларнинг онаси 31 ёшда, ҳомиладорлик табиий тарзда бўлган. Қостанай туманидаги Шарапиевлар оиласи уч ўғилни тарбиялаб келаётган эди, энди оилада бирданига уч қиз дунёга келди.
Икки қизнинг вазни — 2600 грамм, учинчиси 2300 грамм бўлди. Барча янги туғилган чақалоқларнинг бўйи — 49 сантиметр. Вилоят касалхонаси шифокорларининг маълумотига кўра, она ва болаларнинг ҳолати қониқарли деб баҳоланди.
