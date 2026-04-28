Қостанай ва Тошкент ўртасида тўғридан-тўғри рейслар йўлга қўйилади
TASHKENT. Kazinform – Centrum Air авиакомпанияси самолётлари 13 июндан бошлаб Тошкент - Қостанай - Тошкент йўналиши бўйича парвозларни амалга ошира бошлайди, деб хабар беради Kazinformнинг Тошкентдаги мухбири.
Компания маълумотларига кўра, рейс ҳафтада бир марта, шанба кунлари амалга оширилади. Павроз вақти 2 соат 20 дақиқа. Чипталар нархи 38 минг тенгедан бошланади.
Эслатиб ўтамиз, 29 мартдан бошлаб Астана ва Тошкент ўртасида яна бир тўғридан-тўғри рейс йўлга қўйилди.
Шунингдек, 30 мартда "Тошкент - Атирау - Тошкент" йўналиши бўйича янги рейс йўлга қўйилди.
Аввал хабар қилинганидек, жорий йилнинг дастлабки уч ойида 680 мингдан ортиқ қозоғистонлик Ўзбекистонга саёҳат қилган.