KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Қостанай ва Тошкент ўртасида тўғридан-тўғри рейслар йўлга қўйилади

    TASHKENT. Kazinform – Centrum Air авиакомпанияси самолётлари 13 июндан бошлаб Тошкент - Қостанай - Тошкент йўналиши бўйича парвозларни амалга ошира бошлайди, деб хабар беради Kazinformнинг Тошкентдаги мухбири.

    ұшақ
    Фото: Сentrumair.com

    Компания маълумотларига кўра, рейс ҳафтада бир марта, шанба кунлари амалга оширилади. Павроз вақти 2 соат 20 дақиқа. Чипталар нархи 38 минг тенгедан бошланади.

    Эслатиб ўтамиз, 29 мартдан бошлаб Астана ва Тошкент ўртасида яна бир тўғридан-тўғри рейс йўлга қўйилди.

    Шунингдек, 30 мартда "Тошкент - Атирау - Тошкент" йўналиши бўйича янги рейс йўлга қўйилди.

    Аввал хабар қилинганидек, жорий йилнинг дастлабки уч ойида 680 мингдан ортиқ қозоғистонлик Ўзбекистонга саёҳат қилган.

    Самолёт Тошкент Туризм Қостанай вилояти
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф