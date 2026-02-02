Коста-Рикадаги умумий сайловда овоз бериш якунланди
ASTANA. Kazinform — Мамлакатда президентликка 20 номзод бор, деб хабар беради ТАСС.
Коста-Рика Республикаси Олий сайлов трибуналининг маълумотларига кўра, 2026-2030 йиллар учун президент, президентнинг икки нафар ўринбосари ва парламентни сайлаш бўйича умумий сайловларда овоз бериш якунланди.
Сайлов участкалари якшанба куни маҳаллий вақт билан соат 18:00 да (душанба куни Москва вақти билан соат 03:00) ёпилди. Сайлов комиссиялари аъзолари овозларни санашни бошладилар. Дастлабки натижалар бир неча соат ичида маълум бўлади.
Энг юқори давлат лавозимига 20 номзод даъвогарлик қилмоқда. Биринчи босқичда ғалаба қозониш учун улар 40 фоиздан ортиқ овоз тўплашлари керак. Агар ҳеч ким бу тўсиқни бузмаса, 5 апрелда иккинчи босқич бўлиб ўтади, унда энг кўп овоз олган икки номзод иштирок этади.