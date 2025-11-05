Космосда овқатни тутунсиз пишириш технологияси синовдан ўтказилди
ASTANА. Кazinform — «Шэньчжоу-21» бошқариладиган космик кемаси томонидан етказиб берилган иссиқ ҳаво печи Хитой космик станциясида биринчи марта ишга туширилди. Бу космонавтларнинг янги видеосида кўриниб турибди. Унда хитойлик космонавтлар космосда биринчи марта янги пиширилган товуқ қанотлари ва бифштексдан баҳраманд бўлишаётгани кўрсатилган, деб хабар беради Xinhua.
Видеода «Шэньчжоу-21» экипаж аъзоси ва космик муҳандис У Фэй маринадланган товуқ қанотларини пакетдан олиб, гриль панжараси устига қўяди ва печга солади. Тахминан 28 дақиқадан сўнг у Янги Орлеан услубидаги иссиқ товуқ қанотларини ликопчада тортади.
«Шэньчжоу-20» экипаж аъзолари Ван Цзе ва У Фэй иккаласи ҳам Хитойнинг шимолидаги Ички Мўғулистон автоном вилоятидан, юқори сифатли мол гўшти ва қўй гўшти билан машҳур минтақадан. Улар шунингдек, қалампир бифштексларини ҳам пиширдилар. Бир зумдан сўнг, олти космонавт товуқ қанотлари ва бифштексларини хурсандчилик билан баҳам кўришди.
«Шэньчжоу-21» космик кемаси жума куни кечқурун учирилди ва бир неча соатдан кейин унинг уч экипаж аъзоси космик станцияга муваффақиятли етиб келди. Улар «Шэньчжоу-20» экипажи билан бир неча кун яшайди ва ишлайди. «Шэньчжоу-20» экипажи 5-ноябрь куни Ерга қайтиши режалаштирилган.
Янги космик печ Ердаги моделларга нисбатан сезиларли даражада яхшиланди. Хитой космонавтларини тайёрлаш ва тадқиқ қилиш маркази вакили Лю Вэйбонинг сўзларига кўра, печ аниқ ҳароратни назорат қилиш, чиқиндиларни йиғиш, юқори ҳароратли катализ ва кўп қатламли фильтрлаш каби янги технологияларни ўз ичига олади. Ушбу тизим космик станциянинг ҳаво сифати талабларига жавоб берадиган тутунсиз пишириш имконини беради.
Печ ва уни тозалаш тизими космик станцияга киришга рухсат олиш учун қаттиқ синовлардан ўтди ва у 500 циклгача узлуксиз ва ишончли ишлаши мумкин.
Бундай печдан фойдаланиш Хитой космик станциясининг ҳаётни таъминлаш тизимидаги энг сўнгги ютуқлардан биридир. Марказ маълумотларига кўра, «Шэньчжоу-21» миссияси менюни 190 дан ортиқ атамага кенгайтирди ва менюни айлантириш энди 10 кун давом этади. Бу космонавтларга орбитада сабзавот, ёнғоқ, тортлар ва гўшт маҳсулотларини пишириш ва истеъмол қилиш имконини беради.
Лю Вэйбонинг сўзларига кўра, космонавтлар бир неча ой ёпиқ космосда бўлганларидан сўнг, товуқ қанотлари, стейк, қовурилган ёнғоқлар ёки янги нон каби уйда тайёрланган таомлардан баҳраманд бўлишлари мумкин, бу уларни хурсанд қилади ва кайфиятларини кўтаради.
Хитойнинг космик дастури станция босқичига кирганидан бери, ердаги тадқиқотчилар космик озиқ-овқатнинг турини, тузилишини, таъмини, ташқи кўринишини ва озуқавий қийматини яхшиламоқдалар. Буларнинг барчаси космонавтларнинг озуқавий эҳтиёжларини яхшироқ қондириш учун амалга оширилмоқда.
Космик станцияда сабзавот етиштириш соҳасида ҳам янги ютуқларга эришилди. «Шэньчжоу-16» миссиясидан бери марказ орбитадаги субстратда ўсимликларни етиштириш бўйича тадқиқотлар ва синовлар олиб бормоқда. Регенератив субстрат, секин ажралиб чиқадиган ўғитлар ва сувнинг микрогравитй шароитида самарали равишда сув ва озуқа моддаларини етказиб бериш имконини берди.
Бугунги кунга қадар космонавтлар етти хил ўсимликнинг ўнта партиясини, жумладан, салат барги, помидорлар ва ширин бататни етиштиришди. Натижада 4,5 кг янги сабзавот ва мевалар олинди. Улар орасида салат барги ва помидорлар тўлиқ циклда - уруғдан уруғгача етиштирилди.
— Биз космонавтлар учун анъанавий хитой байрамлари, масалан, Баҳор байрами (Хитой Янги йили) учун махсус таомлар тайёрладик. Шунингдек, фақат байрам куни очилиши мумкин бўлган совға қутиларини ҳам тайёрладик, — деди марказ вакили Цзан Пэн.
Эслатиб ўтамиз, Хитой янги “Яогань” сунъий йўлдошларини орбитага чиқарди.