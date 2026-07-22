Корея компаниялари Қозоғистон энергетика соҳасига инвестиция киритиш ниятида
ASTANA. Kazinform — Энергетика вазирлиги корея компанияларини 2035 йилгача электр энергетикаси соҳасини ривожлантириш режаси доирасида ишлаб турган энергетика объектларини модернизация қилиш ва янги ишлаб чиқариш қувватларини барпо этиш лойиҳаларида инвесторлар ҳамда EPC-пудратчилар сифатида иштирок этишга чақирди.
ҚР Энергетика вазири ўринбосари Санжар Жаркешов Корея Республикасининг Қозоғистондаги Фавқулодда ва Мухтор Элчиси Чжон Кихон билан учрашув ўтказди. Учрашув давомида томонлар нефть-газ ва электр энергетикаси соҳаларидаги ҳамкорлик истиқболларини муҳокама қилдилар.
Учрашувда жорий йил сентябрь ойида Қозоғистон Республикаси Президентининг Корея Республикасига режалаштирилган давлат ташрифи доирасида имзоланиши кўзда тутилаётган Нефть соҳасидаги ҳамкорлик тўғрисидаги асосий келишувни тайёрлаш масаласига алоҳида эътибор қаратилди.
Шунингдек, корея компанияларининг Қозоғистон энергетика инфратузилмасини модернизация қилишда иштирок этиш истиқболлари муҳокама қилинди. Энергетика вазирлиги корея компанияларини 2035 йилгача электр энергетикаси соҳасини ривожлантириш режаси доирасида ишлаб турган энергетика объектларини янгилаш ва янги генерация қувватларини қуриш лойиҳаларида инвесторлар ҳамда EPC-пудратчилар сифатида иштирок этишга таклиф қилди.
Учрашув давомида Туркистон вилоятида буғ-газ электр станцияси қурилиши лойиҳасининг амалга оширилиши ҳолати кўриб чиқилди. Қурилиш-монтаж ишлари давом этаётгани, асосий технологик ускуналарни етказиб бериш тўлиқ якунлангани ва қурилиш майдонида 2100 дан ортиқ мутахассис меҳнат қилаётгани таъкидланди.
Учрашув якунлари бўйича томонлар стратегик шерикликни янада ривожлантириш, қўшма инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш ва энергетика соҳасидаги технологик ҳамкорликни кенгайтиришдан ўзаро манфаатдор эканини тасдиқладилар.