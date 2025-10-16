OZ
Тренд:
    08:32, 16 Октябрь 2025

    Қор ва кескин совуқ: Қозоғистонда 16-18 октябрь кунларига мўлжалланган об-ҳавони

    ASTANA. Kazinform - Қозоғистонда яқин уч кун ичида ёғингарчилик, кучли шамол, туман, чанг бўрони ва кескин совуқ бўлиши кутилмоқда, деб хабар беради Kazinform Қазгидрометга таяниб.

    дождь снег казгидромет
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    “Яқин кунларда Қозоғистондаги синоптик вазият икки барик тузилма томонидан шакллантирилади. Давр бошида ғарбий ва шимоли-ғарбий вилоятлар шимоли-ғарбий циклон таъсирида бўлади, давр охирида жанубий ва жануби-шарқий ҳудудлар фронтал бўлинмалар зонасида бўлади, бу ерда ёмғир ва қор кўринишида ёғингарчилик кутилади, қолган ҳудудларда эса шимолий антициклон таъсир қилишда давом этади, бу эса ёғингарчиликсиз об-ҳавони келтириб чиқаради”, - дейилади хабарда.

    Синоптикларнинг прогнозларига кўра, республика бўйлаб кучли шамол эсиши, кечаси ва эрталаб туман тушиши, жанубда чанг бўрони бўлиши кутилмоқда.

    "Республика ғарби ва шимоли-ғарбида ҳаво ҳарорати кечаси +3+11°С дан -+5+8°С гача тушиши, кундузи +5+18°С илиқ бўлиши кутилмоқда. Қозоғистоннинг қолган ҳудудларида ҳаво ҳарорати мамлакат шимоли, маркази ва шарқида кечаси 0-13°С совуқдан -3+3°С илиқгача, жануби-шарқда 0+12°С дан +5+13°С гача кўтарилиши кутилмоқда, кундузи +10+23°С илиқ бўлади”, - дейилади синоптиклар хабарида.

