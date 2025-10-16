Қор ва кескин совуқ: Қозоғистонда 16-18 октябрь кунларига мўлжалланган об-ҳавони
ASTANA. Kazinform - Қозоғистонда яқин уч кун ичида ёғингарчилик, кучли шамол, туман, чанг бўрони ва кескин совуқ бўлиши кутилмоқда, деб хабар беради Kazinform Қазгидрометга таяниб.
“Яқин кунларда Қозоғистондаги синоптик вазият икки барик тузилма томонидан шакллантирилади. Давр бошида ғарбий ва шимоли-ғарбий вилоятлар шимоли-ғарбий циклон таъсирида бўлади, давр охирида жанубий ва жануби-шарқий ҳудудлар фронтал бўлинмалар зонасида бўлади, бу ерда ёмғир ва қор кўринишида ёғингарчилик кутилади, қолган ҳудудларда эса шимолий антициклон таъсир қилишда давом этади, бу эса ёғингарчиликсиз об-ҳавони келтириб чиқаради”, - дейилади хабарда.
Синоптикларнинг прогнозларига кўра, республика бўйлаб кучли шамол эсиши, кечаси ва эрталаб туман тушиши, жанубда чанг бўрони бўлиши кутилмоқда.
"Республика ғарби ва шимоли-ғарбида ҳаво ҳарорати кечаси +3+11°С дан -+5+8°С гача тушиши, кундузи +5+18°С илиқ бўлиши кутилмоқда. Қозоғистоннинг қолган ҳудудларида ҳаво ҳарорати мамлакат шимоли, маркази ва шарқида кечаси 0-13°С совуқдан -3+3°С илиқгача, жануби-шарқда 0+12°С дан +5+13°С гача кўтарилиши кутилмоқда, кундузи +10+23°С илиқ бўлади”, - дейилади синоптиклар хабарида.