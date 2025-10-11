OZ
Тренд:
    08:33, 11 Октябрь 2025

    Қор, муз ва ҳаво ҳарорати -10°C гача: 11-13 октябрь кунлари қозоғистонликларни қандай об-ҳаво кутади

    ASTANA. Kazinform - Шимолий Қозоғистонда қишнинг илк аломатлари сезилмоқда. Қазгидромет синоптиклари яқин уч кунлик 2025 йил 11–13 октябрь кунлари учун об-ҳаво маълумотларини эълон қилди, деб хабар беради Kazinform.

    заморозки
    Фото: pixabay.com

    Синоптикларнинг маълумотларига кўра, мамлакат ғарбида, шимолида ва жанубида антициклоннинг таъсири аста-секин заифлашмоқда. Об-ҳаво шароити энди циклон таъсирида шакллана бошлайди.

    “Атмосфера фронтларининг ўтиши туфайли республиканинг аксарият қисмида ёмғир ва қор кўинишида ёғингарчилик бўлади. Бундан ташқари, шимолий ва шимоли-ғарбий вилоятларнинг айрим ҳудудларида ер музалиши кузатилиши мумкин. Мамлакат бўйлаб туман тушиши ва кучли шамол эсиши кутилмоқда”, - дейилади хабарда.

    Шимолий ва марказий ҳудудларда ҳаво ҳароратининг пасайиши кутилмоқда:

    Кечаси ҳаво ҳарорати -3 °C дан -10 °C гача тушади;

    Кундузи -3 °C дан +5 °C гача.

    Бошқа ҳудудларда сезиларли ўзгаришлар кутилмайди.

    Ляззат Сейданова
