Қор, муз ва ҳаво ҳарорати -10°C гача: 11-13 октябрь кунлари қозоғистонликларни қандай об-ҳаво кутади
ASTANA. Kazinform - Шимолий Қозоғистонда қишнинг илк аломатлари сезилмоқда. Қазгидромет синоптиклари яқин уч кунлик 2025 йил 11–13 октябрь кунлари учун об-ҳаво маълумотларини эълон қилди, деб хабар беради Kazinform.
Синоптикларнинг маълумотларига кўра, мамлакат ғарбида, шимолида ва жанубида антициклоннинг таъсири аста-секин заифлашмоқда. Об-ҳаво шароити энди циклон таъсирида шакллана бошлайди.
“Атмосфера фронтларининг ўтиши туфайли республиканинг аксарият қисмида ёмғир ва қор кўинишида ёғингарчилик бўлади. Бундан ташқари, шимолий ва шимоли-ғарбий вилоятларнинг айрим ҳудудларида ер музалиши кузатилиши мумкин. Мамлакат бўйлаб туман тушиши ва кучли шамол эсиши кутилмоқда”, - дейилади хабарда.
Шимолий ва марказий ҳудудларда ҳаво ҳароратининг пасайиши кутилмоқда:
Кечаси ҳаво ҳарорати -3 °C дан -10 °C гача тушади;
Кундузи -3 °C дан +5 °C гача.
Бошқа ҳудудларда сезиларли ўзгаришлар кутилмайди.