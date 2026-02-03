Конституциявий комиссиянинг иши ҳали якунлангани йўқ — лойиҳага ўзгаришлар киритиладими
АSTANА. Kazinform — ҚР Парламенти Сенати депутати, Конституциявий комиссия аъзоси Нурлан Бекназаров Jibek Joly телеканалига берган интервьюсида бир палатали Парламент тузилиши катта қонунчилик тартибини талаб қилишини айтди.
Унинг таъкидлашича, Конституциявий ислоҳотлар бўйича комиссия ҳали ўз ишини давом эттирмоқда ва яна йиғилишлар режалаштирилган. Унда ҳар бир талаб ва ҳар бир таклиф муҳокама қилинади.
— Комиссиянинг асосий иши — келиб тушган ҳар бир таклифни пухта ўрганиб, тўлиқ кўриб чиқиш ва очиқ тарзда муҳокама қилиш бўлди. Шу кунгача ўтган йиғилишларни халқ очиқ кўриб борди. Бу илгари бўлмаган ахборотлаштириш бўлди ва ўз самарасини берди — ҳудудларда фуқаролар қизиқиш билдириб, фаол бўла бошлади. Ҳозиргача бизга 2 мингдан ортиқ таклиф келиб тушди ва ҳали ҳам келмоқда. Комиссия ўз ишини ҳали якунлагани йўқ. Менимча, охирги нуқта қўйилгунча таклифлар кўриб чиқилиб, омма муҳокамасига қўйилади. Чунки ҳеч нарса эътибордан четда қолмаслиги керак. Бизга шахсан мурожаат қилган фуқаролар ҳам бор. Уларнинг ҳам таклифларини ёзиб олиб, комиссия ичидаги гуруҳларда муҳокама қиляпмиз, — деди Сенат депутати.
Шу билан бирга, Н. Бекназаров Асосий қонунга ўзгаришлар киритиш жараёнида аниқ қайси давлатларнинг тажрибаси ўрганилганини айтиб ўтди.
— Бир палатали Парламент тузилиши катта қонунчилик тартибини талаб қилади. Шунга қарамай, комиссия аъзолари орасида Парламент депутатлари, ҳуқуқшунослар ва бошқа малакали мутахассислар бор. Улар ташаббуси билан келган таклифларнинг асосий кўриниши ўз ичида шаклланди. Албатта, Европа давлатларининг парламентаризми биздагидан аввал пайдо бўлиб, ривожланди. Шу сабабли Швеция, Нидерландия, Швейцария, Италия ва туркий тилли давлатларнинг Парламент тузиш жараёни, сайлов жараёни ўрганилди, — дейди Н. Бекназаров.
Янги Қурултой бир палатали Парламент сифатида фақат партиявий рўйхат билан пропорционал асосда сайланади. Шу тизимнинг илғор тажрибаси бор давлатларнинг хизматлари ва қонун моддалари ҳам ўрганилган.
Эслатиб ўтамиз, Янги Конституция лойиҳаси Good Governance тамойилларини институционал жиҳатдан мустаҳкамлайди.