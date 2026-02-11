Конституциявий комиссия Давлат раҳбарига янги Конституциянинг якуний лойиҳасини тақдим этди
ASTANА. Кazinform – Қасим-Жомарт Тоқаев Конституциявий комиссия раиси – Конституциявий суд раиси Эльвира Азимова, Конституциявий комиссия раиси ўринбосари – Давлат маслаҳатчиси Ерлан Қарин ва Конституциявий комиссия аъзоси – Президентнинг ҳуқуқий масалалар бўйича ёрдамчиси Ержан Жиенбаевни қабул қилди.
Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Давлат раҳбарига янги Конституция лойиҳаси бўйича комиссиянинг иши ҳақида ахборот берилди.
Эльвира Азимованинг хабар беришича, янги Конституциянинг якуний лойиҳаси шу пайтгача ўтказилган ўн иккита йиғилиш натижасида ишлаб чиқилган. Янги Конституция матни ўтган йилнинг октябрь ойидан бери фуқаролар ва мутахассислар томонидан eGov ва e-Otinish порталларига тақдим этилган ташаббуслар асосида тайёрланган. Лойиҳада шунингдек, октябрь-январь ойларида Парламент ислоҳоти бўйича ишчи гуруҳ томонидан тўпланган ёндашувлар ҳам ҳисобга олинган. Эльвира Азимованинг сўзларига кўра, Конституциявий комиссия муҳокамалар натижаларига асосланиб, янги Конституция лойиҳасини умумхалқ референдумига қўйишни таклиф қилмоқда.
Давлат раҳбари Конституциявий комиссия жуда кенг кўламли ва муҳим ишларни амалга оширганини таъкидлади. Президентнинг сўзларига кўра, янги Конституция қоидалари давлатнинг институционал асосларини ўзгартириш жараёни тўлиқ якунланганидан ва биз мутлақо янги конституциявий моделга ўтаётганимиздан далолат беради.
Қасим-Жомарт Тоқаевнинг таъкидлашича, янги Конституция лойиҳаси нафақат жамиятдаги давлат сиёсатининг ҳозирги қадриятлари ва тамойилларини белгилайди, балки Қозоғистоннинг янада изчил ривожланиши учун ҳам замин яратади.
Президент ўзининг муҳим ишларини профессионал тарзда бажарган Конституциявий комиссия аъзоларига миннатдорчилик билдирди. Шунингдек, у янги Конституция лойиҳасини Комиссия аъзолари томонидан жонли муҳокама қилиш юқори даражадаги жамоатчилик мулоқотини намойиш этганини таъкидлади.
Бундан ташқари, Давлат раҳбари лойиҳани ишлаб чиқиш ва муҳокама қилишда минглаб фуқаролар фаол иштирок этганини таъкидлаб, бу "Халқ овозига қулоқ соладиган давлат" тушунчасига мос келишини ва янги Конституциянинг чинакам халқчиллигини намойиш этишини таъкидлади.
Қасим-Жомарт Тоқаев яқин орада янги Конституцияни қабул қилиш бўйича республика референдумини ўтказиш тўғрисидаги Фармонни имзолашини маълум қилди.
Эслатиб ўтамиз, Конституция лойиҳаси бўйича 10 мингдан ортиқ мурожаат келиб тушди.