Конституция лойиҳаси бўйича 10 мингдан ортиқ мурожаат келиб тушди
ASTANA. Kazinform – Конституциявий комиссияга янги Конституция лойиҳаси бўйича 10 мингдан ортиқ мурожаат келиб тушди. Бу ҳақда Конституциявий ислоҳотлар комиссиясининг XXII йиғилишида Конституциявий суд раиси Эльвира Азимова маълум қилди.
«Бугунги кунгача Конституциявий комиссия номига 10 мингдан ортиқ мурожаат келиб тушганини маълум қилмоқчиман. Бу - комиссия аъзолари, фуқаролар, фуқаролик жамияти вакиллари, экспертлар ҳамжамияти, бизнес тузилмалари ва бошқа манфаатдор томонларнинг таклифларидир», — деди йиғилишни очган Конституциявий суд раиси.
Унинг сўзларига кўра, барча олинган материаллар тизимлаштирилган ва тематик йўналишлар бўйича гуруҳланган.
«Ҳар бир йўналиш бўйича ҳуқуқий ва мазмунли таҳлил ўтказилди. Таклифлар уларнинг асослилиги ва амалга ошириш имконияти нуқтаи назаридан баҳоланмоқда. Бундай фаолият жамиятнинг юқори даражадаги иштирокини яққол кўрсатади ва янги Конституция лойиҳасини муҳокама қилиш чинакам очиқ ва мазмунли тус олганидан далолат беради», — деди Эльвира Азимова.