Конституция лойиҳасига халқ томонидан таклиф қилинган қандай масалалар киритилди - "Референдум-2026"
ASTANА. Кazinform - Республика партияси ҳамраиси, Мажилис депутати Айдарбек Қожаназаров халқ томонидан тақдим этилган таклифлар бўлажак референдумга тақдим этилган Конституция лойиҳасида қай даражада ҳисобга олингани ҳақида ўз фикрини билдирди.
– eGov, e-Otіnіsh каби қайта алоқа каналлари орқали 10 мингдан ортиқ турли таклифлар қабул қилинди. Бундан ташқари, конституциявий ислоҳотлар комиссияси ишида иштирок этган ҳар бир депутат халқ билан олдинги учрашувларда билдирилган таклифларни кўтариш имкониятига эга бўлди. Қанча одам менга келиб, таклифлар билдирди?! Бу таклифлар қандай ҳисобга олинганига келсак, асосийси, биз ўзимиз узоқ вақтдан бери муҳокама қилиб келаётган масала эди. Биз рақамли хавфсизлик, рақамли маконда шахсий маълумотларни ҳимоя қилиш, фуқароларнинг ҳуқуқларини нафақат офлайн, балки онлайн тарзда ҳам ҳимоя қилиш масаласини Конституция даражасига кўтара олдик. Қанча фуқароларимизнинг маълумотлари интернетда сизиб чиқмоқда. Биз фирибгарлар бундан қандай фойдаланиб, пулларини ўғирлаганига гувоҳ бўлдик. Бунинг олдини олиш ва унга қарши курашиш учун биз Конституцияга шундай муҳим масалани киритдик, — деди у.
Комиссия аъзосининг айтишича, хусусий уй-жойни ҳимоя қилиш ҳуқуқини мустаҳкамлаш таклифи ҳам халқ тушган.
— Суд қарорисиз одамни ундан чиқариб юбормаслик ҳақида норма киритилди. Менимча, бу жуда муҳим моддадир. Ижтимоий тармоқларда уй-жой низолари билан боғлиқ турли вазиятларни кўрмоқдамиз. Бундай ҳолатларнинг олдини олиш учун биз Конституцияга норма киритдик, — деди депутат.
Эслатиб ўтамиз, "Референдум-2026" онлайн марафони бўлиб ўтмоқда.