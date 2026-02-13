20:10, 13 Февраль 2026 | GMT +5
Эртага "Референдум-2026" онлайн марафони бўлиб ўтади
ASTANА. Кazinform — 14 февраль куни бўлиб ўтадиган Конституция келажагига бағишланган "Референдум-2026" онлайн марафони 6 соат давом этади.
Онлайн марафон соат 12:00 дан 18:00 гача Jibek joly ва бошқа республика телеканаллари ва интернет порталларнинг YouTube ва Facebook платформаларида намойиш этилади.
Марафон давомида 100 га яқин экспертлар, ҳуқуқшунослар, жамоат фаоллари ва давлат арбоблари сўзга чиқади.
Тадбир доирасида Конституциявий комиссия аъзолари, ҳуқуқшунослар, экспертлар ва фуқаролик фаоллари фикр алмашиш учун форумда йиғилишади. Конституциявий ўзгаришларнинг ҳар бир фуқаро ҳаётига таъсири муҳокама қилинади.
Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари 2026 йил 15 мартда республика референдумини ўтказиш тўғрисидаги Фармонни имзолади.