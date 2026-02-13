OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    20:10, 13 Февраль 2026 | GMT +5

    Эртага "Референдум-2026" онлайн марафони бўлиб ўтади

    ASTANА. Кazinform — 14 февраль куни бўлиб ўтадиган Конституция келажагига бағишланган "Референдум-2026" онлайн марафони 6 соат давом этади.

    Референдум-2026
    Фото: Kazinform

    Онлайн марафон соат 12:00 дан 18:00 гача Jibek joly ва бошқа республика телеканаллари ва интернет порталларнинг YouTube ва Facebook платформаларида намойиш этилади.

    Марафон давомида 100 га яқин экспертлар, ҳуқуқшунослар, жамоат фаоллари ва давлат арбоблари сўзга чиқади.

    Тадбир доирасида Конституциявий комиссия аъзолари, ҳуқуқшунослар, экспертлар ва фуқаролик фаоллари фикр алмашиш учун форумда йиғилишади. Конституциявий ўзгаришларнинг ҳар бир фуқаро ҳаётига таъсири муҳокама қилинади.

    Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари 2026 йил 15 мартда республика референдумини ўтказиш тўғрисидаги Фармонни имзолади.

    Теглар:
    ОАВ Референдум Конституциявий ислоҳот
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!