OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    13:02, 25 Апрел 2022 | GMT +6

    Конституциявий Кенгаш Қозоғистон Президентининг мурожаатини кўриб чиқиш учун қабул қилди

    None
    None
    NUR-SULTAN. Кazinform - Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаевнинг мурожаати кўриб чиқиш учун қабул қилинди, дея хабар беради Кazinform Ақорда расмий сайтига таяниб.

    «Конституциявий Кенгаш Қозоғистон Республикаси Президенти Қасим-Жомарт Тоқаевнинг «Қозоғистон Республикаси Конституциясига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида»ги Қонун лойиҳасини ҚР Конституциясининг 91-моддаси 2-бандига мувофиқ конституцион кўриб чиқиш ҳақидаги сўровини қабул қилди, - дейилади баёнотда.

    «Қозоғистон Республикаси Конституциявий Кенгаши тўғрисида»ги Конституциявий қонунга мувофиқ ушбу мурожаатни Конституциявий Кенгаш мажлисида кўриб чиқиш учун зарур материалларни тайёрлаш бўйича ишлар олиб борилмоқда.

    Конституциявий Кенгашнинг қарори оммавий ахборот воситаларида эълон қилинади.

    Теглар:
    Конституция Қозоғистон Президенти Асосий янгилик
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!