10:38, 01 Декабрь 2025 | GMT +5
Конькида учувчи Кристина Шумекова ўсмирлар ўртасидаги Жаҳон кубогида учинчи олтин медалини қўлга киритди
ASTANA. Kazinform - Қозоғистонлик конькида учувчи Кристина Шумекова Италиянинг Милан шаҳрида ўтказилган ўсмирлар ўртасидаги Жаҳон чемпионатида учинчи олтин медалини қўлга киритди, дея хабар беради Kazinform ҚР Миллий олимпия қўмитасига таяниб.
30 ноябрда спортчи 1500 метрга югуришда олтин медални қўлга киритди.
Иккинчи ўрин Аяно Секигучига (Япония) насиб этди. Кучли учликни Цзяминь Цзян (Хитой) якунлади.
Аввал Шумекова 1000 ва 3000 метрга югуришда ғолиб чиққан эди.