Конгресснинг иккала палатаси ҳам "Жексон-Вэник" тузатишини бекор қилиш бўйича қонун лойиҳаларини тақдим этди
ASTANА. Кazinform – Сенаторлар ва конгрессменлар АҚШ Сенати ва Вакиллар палатасига «PNTR» ва Марказий Осиё мамлакатлари ўртасида доимий нормал савдо алоқалари мақомини белгилаш учун иккита қонун лойиҳасини тақдим этишди, деб хабар беради Кazinform мухбири.
АҚШ сенатори Стив Дейнс (Монтана штатидан республикачи) АҚШ Сенати кеча кечқурун Қўшма Штатлар ва Марказий Осиё ўртасидаги ҳамкорликнинг ўн йиллигига бағишланган резолюцияни қабул қилганини эълон қилди. Резолюциянинг ҳаммуаллифлари орасида сенаторлар Гэри Питерс (Мичиган штатидан демократ), Жим Риш (Айдахо штатидан республикачи), Крис Мерфи (Коннектикут штатидан демократ), Дэвид Маккормик (Пенсильвания штатидан республикачи) ва Жеки Розен (Невада штатидан демократ) бор.
Қонун лойиҳаси “С.3103 – Муайян мамлакатлар маҳсулотларига нисбатан камситишсиз муносабатни (нормал савдо муносабатлари муносабати) кенгайтиришга рухсат берувчи қонун лойиҳаси” деб номланган.
— Марказий Осиё — стратегик жиҳатдан муҳим минтақа ва 2015 йилда “C5+1” ташаббуси ишга туширилганидан бери биз Қўшма Штатлар ва Марказий Осиёнинг бешта давлати: Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон, Туркманистон ва Ўзбекистон ўртасидаги муносабатларни чуқурлаштиришда сезиларли ютуқларга эришдик. Мен Марказий Осиёнинг бешта давлатига ташриф буюрдим ва савдони кенгайтириш ва миллий хавфсизликни мустаҳкамлаш бўйича умумий мақсадларимизни юқори баҳолайман. АҚШ Сенати “C5+1” ташаббусининг 10 йиллиги муносабати билан менинг резолюциямни қабул қилганидан фахрланаман ва ҳамкорлигимизни давом эттиришни интиқлик билан кутаман, — деб ёзган Стив Дейнс.
Қонун лойиҳаси Вакиллар палатасида конгрессменлар Кэрол Миллер (Ғарбий Виржиния штатидан республикачи) ва Жимми Панетта (Калифорния штатидан демократ) томонидан тақдим этилган. Ҳужжат «All Information (Except Text) for H.R.5917 — To authorize the extension of nondiscriminatory treatment (normal trade relations treatment) to products of certain countries» — айрим мамлакатлар маҳсулотларига нисбатан камситишсиз муносабатни (нормал савдо муносабатлари режими) кенгайтиришга рухсат бериш” деб номланган.
Марказий Осиё мамлакатлари ташқи ишлар вазирлари учун қабул маросимида Сенат Ташқи алоқалар қўмитаси раиси сенатор Жим Риш шу ҳафта сенатор Стив Дейнс ва бошқа ҳамкасблари билан биргаликда “C5+1” ҳамкорлари билан иқтисодий ҳамкорликни кенгайтиришдаги эскирган тўсиқларни олиб ташлайдиган қонунчиликни жорий этишга киришганини эълон қилди. Бу Жексон-Вэник тузатишининг чекловларини олиб ташлайди.
Эслатиб ўтамиз, Марказий Осиё ва Кавказ институти раиси Фредерик Старр Трамп C5+1 саммитида "Жексон-Вэник" қонунининг бекор қилинишини айтиши мумкин деган эди.