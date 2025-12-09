Конгода вабо эпидемияси: қарийб икки минг киши вафот этди
ASTANА. Кazinform — Конго Демократик Республикасида 9 ой ичида 64 мингдан ортиқ вабо ҳолати қайд этилди. Ҳолатларнинг аксарияти болаларга тегишлидир, деб хабар беради БелТА.
Бу йил Конго Демократик Республикасида 64 427 та вабо ҳолати қайд этилди, улардан 1888 таси ўлим билан якунланди. Беморларнинг 14 818 таси болалар. Улардан 340 таси вафот этган.
Касаллик аллақачон 26 провинциядан 17 тасига тарқалди. Энг муҳим ўчоқлардан бири — Киншасада.
— Вабонинг олдини олиш мумкин. Бу юқори хавфли ҳудудларда сув таъминоти, санитария ва соғлиқни сақлаш тизимларини яхшилашга давлат инвестицияларини кўпайтиришни талаб қилади. Касаллик вабо вибриони билан ифлосланган сув ва озиқ-овқат орқали юқади. Шунинг учун, маълумотларда айтилишича, аҳолини, айниқса касаллик кенг тарқалган ҳудудларда яшовчи болаларни ҳимоя қилиш учун профилактика чораларига алоҳида эътибор қаратиш керак, — дейилади хабарда.
ЖССТ маълумотларига кўра, ҳар йили 1,4 миллион киши тоза сув, санитария ва гигиена йўқлиги сабабли вафот этади.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ ЖССТ дунё бўйича вабодан ўлим кўрсаткичи 32 фоизга ошгани ҳақида хабар берган эди.