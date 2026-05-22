Конгода ғазабланган оломон эбола чодир-касалхоналарига ўт қўйди
ASTANА. Кazinform – Ғазабланган оломон Эбола эпидемияси марказига айланган Конго Демократик Республикасининг шарқидаги касалхонанинг бир қисмига ҳужум қилиб, изоляция чодирларига ўт қўйди, деб хабар беради BBC.
Вирусни юқтирганликда гумон қилинган йигитнинг қариндошлари ва дўстларига унинг жасадини дафн қилиш учун олиб кетишга рухсат берилмаганидан кейин воқеа содир бўлди.
— Улар аввал касалхонага тош отишни бошладилар. Кейин ҳатто изоляция хоналари сифатида ишлатиладиган чодирларга ҳам ўт қўйишди, — деди Руампара умумий касалхонасида воқеага гувоҳ бўлган маҳаллий сиёсатчи Люк Малембе Малембе.
Тартибсизлик пайтида полиция оломонни тарқатиш учун ҳавога огоҳлантирувчи ўқ узди.
Эболадан вафот этган одамнинг жасади инфекциянинг ўта хавфли манбаи ҳисобланади. Шунинг учун расмийлар касаллик тарқалишининг олдини олиш мақсадида хавфсиз дафн маросимларини қатъий назорат қилмоқда.
Итури провинциясидаги Буния шаҳри яқинида жойлашган Руампара касалхонасининг тиббиёт ходимлари ҳарбий қўриқлаш остига олинди. Янги ҳолатларнинг аксарияти шу ерда кузатилди.
AFP хабарига кўра, тош отган намойишчилар томонидан тиббиёт ходимларидан бири жароҳат олган.
Эбола вирусига қарши хавфсизлик операцияларини мувофиқлаштирувчи Жан-Клод Мукенди вафот этган одам маҳаллий жамоада таниқли бўлганини айтди.
— Унинг ўлимидан ғазабланган одамлар касалликнинг қанчалик хавфли эканлигини тўлиқ тушунишмайди, — деди у.
Reuters хабарига кўра, вафот этган йигит бир нечта маҳаллий жамоаларда ўйнаган футболчи эди. Унинг онаси ўғли Эболадан эмас, балки тифдан вафот этганига ишонади.
Малембенинг сўзларига кўра, кўп одамлар ҳали ҳам Конго Демократик Республикасининг шарқида 130 дан ортиқ одамнинг ўлимига сабаб бўлган вируснинг мавжудлигига ишонишмайди.
— Нима бўлаётгани ҳақида етарли маълумот йўқ. Баъзи одамлар, айниқса чекка ҳудудларда, Эбола бегона одамларнинг яратган нарсаси деб ҳисоблашади, — деди сиёсатчи.
Унинг сўзларига кўра, баъзи аҳоли нодавлат ташкилотлари ва касалхоналар пул ишлаш учун эпидемияни уйдирма қилмоқда, деб ҳисоблашади.
Ғалаёнларда дафн қилиш учун тайёрланаётган жасадлар қўйилган иккита чодир ёқиб юборилган.
Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти Эболадан вафот этганларни "хавфсиз ва муносиб тарзда" дафн этишни тавсия қилади. Бундай маросимлар ҳимоя кийимидаги мутахассислар томонидан ўтказилади.
Ёниб кетган чодирларда олти бемор даволанаётган эди. Дастлаб, улар тартибсизликлар пайтида қочиб кетган бўлиши мумкинлиги ҳақида хабарлар тарқалган эди. Бироқ, чодирларни бошқарадиган Alima тиббий гуманитар ташкилотининг маълумотларига кўра, барча беморлар топилган ва ҳозирда касалхоналарда даволанмоқда.
Эслатиб ўтамиз, ЖССТнинг маълум қилишича, Эбола вируси жиддий, бироқ пандемия хавфи йўқ.