KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Конгода Эбола вирусидан вафот этганлар сони 200 га яқинлашди

    ASTANA. Kazinform — Конгода Эбола вируси билан касалланганлар сони 808 тага етди, улардан 192 нафари вафот этди, деб хабар беради Синьхуа.

    Эбола індеті өршіді: Угандада 100-ден астам адам карантинге жабылды
    Фото: Report

    Бу ҳақда мамлакат Соғлиқни сақлаш вазирлиги маълум қилди.

    Якшанба куни 26 та янги тасдиқланган ҳолат ва 11 та ўлим қайд этилди, бу эса ўлим даражасини 23,8 фоизга етказди. Касаллик авж олгани ҳақидаги фавқулодда ҳисоботга кўра, ҳозирда 363 бемор изоляцияда. Касаллик бошланганидан бери 48 киши соғайган.

    Итури, Шимолий Киву ва Жанубий Киву провинцияларида вирусга қарши чоралар давом этмоқда. 15 майда Эбола-Бундибугио вирусининг расмий расман тарқалгани эълон қилинди.

     

    Вирус Соғлиқни сақлаш Африка Эбола Жаҳон янгиликлари
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф