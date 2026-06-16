Конгода Эбола вирусидан вафот этганлар сони 200 га яқинлашди
ASTANA. Kazinform — Конгода Эбола вируси билан касалланганлар сони 808 тага етди, улардан 192 нафари вафот этди, деб хабар беради Синьхуа.
Бу ҳақда мамлакат Соғлиқни сақлаш вазирлиги маълум қилди.
Якшанба куни 26 та янги тасдиқланган ҳолат ва 11 та ўлим қайд этилди, бу эса ўлим даражасини 23,8 фоизга етказди. Касаллик авж олгани ҳақидаги фавқулодда ҳисоботга кўра, ҳозирда 363 бемор изоляцияда. Касаллик бошланганидан бери 48 киши соғайган.
Итури, Шимолий Киву ва Жанубий Киву провинцияларида вирусга қарши чоралар давом этмоқда. 15 майда Эбола-Бундибугио вирусининг расмий расман тарқалгани эълон қилинди.