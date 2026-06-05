Конгода Эбола эпидемияси оқибатида вафот этганлар сони 60 кишига етди
ASTANА. Кazinform — Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) бош директори Тедрос Адханом Гебрейесуснинг маълум қилишича, Конго Демократик Республикасида Эбола эпидемияси оқибатида тасдиқланган ўлим сони 60 кишига етди, деб хабар беради Xinhua агентлиги.
Унинг сўзларига кўра, мамлакатнинг учта провинцияси ва 24 та тиббий зонасида касалликнинг 344 та тасдиқланган ҳолати қайд этилган. Улардан 60 нафари вафот этган. Бундан ташқари, гумон қилинган ҳолатлар сони ўтган ҳафтадаги мингдан ортиқ ҳолатдан бугунги кунда 116 та ҳолатга камайди.
Яқинда Конго Демократик Республикасига бориб қайтган Тедрос Адханом Гебрейесус маҳаллий ҳокимият ва тиббиёт ходимлари эпидемияга қарши курашда фаол иштирок этаётганини таъкидлади.
— Мен кўрган ҳолатлар менга умид бағишлайди. Бироқ, ҳали ҳам ҳал қилиниши керак бўлган муаммолар мавжуд, — деди у.
ЖССТ раҳбари қўшма саъй-ҳаракатлар ва мувофиқлаштирилган ҳаракатлар туфайли Эбола эпидемияси тарқалишини чеклашга қаратилган чора-тадбирлар ўз самарасини бера бошлаганини айтди. Унинг сўзларига кўра, кўрилаётган чоралар касалликнинг янада тарқалишини назорат қилиш имконини беради.
Эслатиб ўтамиз, Конгода Эбола вируси кучайиб бормоқда.