    12:35, 06 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Конго Республикаси Президенти давлат ташрифи билан Қозоғистонга келади

    ASTANA. Kazinform — Президент Қасим-Жомарт Тоыаевнинг таклифига биноан Конго Демократик Республикаси Президенти Феликс Чисекеди 9-10 сентябрь кунлари давлат ташрифи билан Қозоғистонда бўлади.

    Ақорда
    Фото: Ақорда

    “Ташриф доирасида олий даражадаги музокаралар ўтказилади ва икки томонлама ҳамкорликни ривожлантириш истиқболлари муҳокама қилинади”, – деб ёзади Ақорда расмий сайти.

    Эслатиб ўтамиз, август ойи охирида Давлат раҳбари Конго Республикаси Президентининг махсус вакили Патрик Мпойи Луабеяни қабул қилган эди.

    Теглар:
    Қозоғистон Президенти Ақорда
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
