Конго Эбола тарқалишини прогноз қилиш учун мобиль маълумотлардан фойдаланишни бошлади
ASTANА. Kazinform – Конго Демократик Республикасида биринчи марта Эбола эпидемияси тарқалиши мумкин бўлган янги ҳудудларни прогноз қилиш учун деидентификацияланган мобиль маълумотлардан фойдаланилмоқда, деб хабар беради Reuters.
Таҳлил Швециянинг Flowminder нотижорат ташкилоти томонидан олиб борилмоқда. Мутахассислар мобил телефонларнинг базавий станцияларга уланиши бўйича тўпланган маълумотлар асосида одамларнинг ҳаракатини ўрганмоқдалар.
Маълумотлар мамлакатнинг энг йирик мобиль оператори Vodacom томонидан бепул тақдим этилади. Маълумотларда абонентларни аниқлаш имконини берувчи маълумотлар мавжуд эмас.
Июнь ойида нашр этилган дастлабки таҳлил Итури провинциясидаги Бунья, Мунгвалу ва Рвампара туманларини қамраб олди. Эпидемия шу ҳудудларда бошланган бўлиши мумкин деб тахмин қилинади. Тадқиқотчилар аҳолининг қайси ҳудудларга энг кўп саёҳат қилганини кузатиб боришди.
Июнь ойи охирига келиб, одамлар энг кўп ҳаракатланадиган ўнта ҳудуднинг барчасида Эбола ҳолатлари қайд этилган.
– Мутахассислар Конго дарёсидаги йирик транспорт маркази бўлган Кисанганига алоҳида эътибор қаратдилар. Мобиль телефон маълумотлари таҳлили шуни кўрсатдики, шаҳарда вируснинг биринчи ҳолатлари аниқланмасдан олдин ҳам тарқалиш хавфи юқори эди. Кисанганида эпидемияга қарши чоралар кучайтирилди, — дейилади хабарда.
Тадқиқот шунингдек, Кисангани Киншаса ва Конго дарёси бўйидаги бошқа шаҳарлар билан чамбарчас боғлиқлигини кўрсатди. Кисангани билан энг кўп алоқада бўлган 50 та ҳудуддан 15 таси Киншаса провинциясида жойлашган.
Июнь ойи охирида Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти сентябрь ойи охирига келиб пойтахтда Эбола ҳолатлари аниқланиш эҳтимоли 70% ни ташкил қилишини тахмин қилган эди.
Конго Демократик Республикаси ҳукуматининг маълумотларига кўра, 15 май куни эпидемия эълон қилинганидан бери 6250 нафардан ортиқ одам Эбола билан касалланган ва 3039 нафардан ортиқ одам вафот этган.
ЖССТ ҳозирги эпидемияни тарихдаги энг тез тарқалаётган Эбола эпидемияси деб атамоқда.
Эслатиб ўтамиз, ЖССТ Конгодаги Эбола эпидемиясининг қўшни давлатларга тарқалиш хавфи ҳақида огоҳлантирди.