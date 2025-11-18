OZ
Тренд:
    18:39, 18 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Конго ДР вазири бўлган самолёт учиш-қўниш йўлагидан чиқиб кетди ва ёниб кетди

    ASTANA. Kazinform - Ҳодиса Колвези аэропортида Конго Демократик Республикаси конлар вазири Луис Ватум Кабамба бўлган самолёт етиб келганида содир бўлди, дея хабар беради Kazinform Actualiteга таяниб

    Самолет с министром ДР Конго выкатился за пределы ВПП и загорелся
    Фото: x.com/@fl360aero

    Киншасадан келган самолёт учиш-қўниш йўлагидан чиқиб кетиб, ёниб кетгани воқеани видеога олган гувоҳларни жиддий хавотирга солган.

    Вазир Калондо конига ташриф буюриш учун Колвези шаҳрига кетаётган эди, у ерда самолёт қулаши оқибатида 40 дан ортиқ одам ҳалок бўлган.

    Ватум Кабамба ва унинг делегациясининг барча аъзолари ўз вақтида эвакуация қилинишга муваффақ бўлди. Унинг алоқа бўйича маслаҳатчиси Исаак Ньембонинг сўзларига кўра, бортда барча юклар қолган бўлса-да, ҳеч ким жабрланмаган.

    "Бизни олиб кетаётган самолёт қўна олмади ва ёниб кетди. Ёнғин тарқалгунча ҳаммамиз самолётдан тушишга муваффақ бўлдик", - деб тушунтирди конлар вазирининг алоқа бўлими ходими Исаак Нембо.

    Ляззат Сейданова
    Сўнгги хабарлар
