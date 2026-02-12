Колумбияда сув тошқинлари туфайли қарийб 50 минг оила уй-жойини тарк этди
ASTANA. Kazinform — Колумбияда 14 киши ҳалок бўлди ва қарийб 50 минг оила уй-жойини тарк этди. Мамлакат шимоли сув остида қолди. Мамлакат президенти офат кўламини баҳолади. Густаво Петро сув тошқинидан зарар кўрган ҳудудлар устидан учиб ўтди, деб хабар беради БЕЛТА.
Кучли ёмғир сув тошқинига сабаб бўлди. Сину дарёси қирғоқларидан тошиб, ўттизлаб муниципалитетга зарар етказди. Табиий офат марказида 150 мингдан ортиқ одам қолди. Одамларнинг сўзларига кўра, яқинлашиб келаётган хавф ҳақида ўз вақтида огоҳлантирилмагани одамларнинг ҳалок бўлишига, биноларнинг вайрон бўлишига ва мулкнинг йўқолишига олиб келди.
Воқеа жойида қутқарувчилар ишламоқда, одамларга ҳам, ҳайвонларга ҳам ёрдам беришмоқда. Сув босган уйлардан итлар ва мушуклар олиб чиқилди. Расмийлар тахминан 11 тонна озиқ-овқат ва ветеринария воситаларини юборишга ваъда беришди.
Эслатиб ўтамиз, Марокашда сув тошқини расмийларни 108 мингдан ортиқ одамни эвакуация қилишга мажбур қилди.